Cronaca

Sala Consilina, donna cade in un dirupo: salvata dai Vigili del Fuoco

Incidente questa mattina a Sala Consilina: una donna è precipitata in un burrone nel suo terreno. Tratta in salvo dai Vigili del Fuoco, non è in pericolo di vita.

Erminio Cioffi

Questa mattina a Sala Consilina, in località Quartiere, una donna è accidentalmente caduta in un dirupo mentre si trovava all’interno di un terreno di sua proprietà.

L’allarme e il tempestivo intervento dei soccorsi

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118 e degli agenti del Comando di Polizia Locale, che hanno rapidamente raggiunto la zona per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area interessata.

Le operazioni di recupero e il trasporto in ospedale

Le complesse operazioni di recupero hanno richiesto il lavoro specializzato dei caschi rossi per consentire ai sanitari di raggiungere e assistere la donna in totale sicurezza.

Una volta recuperata, la malcapitata è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasferita d’urgenza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, la donna non avrebbe riportato ferite gravi.

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