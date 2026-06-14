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Turismo ad Agropoli, il piano per attrarre visitatori tutto l’anno: candidatura al fondo FUNT 2026

Il Comune di Agropoli candida il progetto “Vivi Agropoli tutto l'anno” al bando FUNT del Ministero del Turismo per destagionalizzare i flussi.

Antonio Pagano
Agropoli Municipio

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha partecipato all’Avviso del Ministero del Turismo relativo al Fondo Unico Nazionale per il Turismo candidando la proposta progettuale “Vivi Agropoli tutto l’anno”. Si tratta di un progetto strategico finalizzato alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, alla valorizzazione dell’identità territoriale e al rafforzamento della promozione turistica nazionale e internazionale della città.

Una strategia integrata tra cultura, mare e turismo delle radici

L’iniziativa è finalizzata alla promozione di Agropoli quale destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno, attraverso azioni integrate di promozione territoriale, valorizzazione identitaria, turismo esperienziale, comunicazione internazionale, turismo delle radici e rafforzamento dell’offerta culturale e turistica.

L’Amministrazione Comunale sta infatti progressivamente costruendo una strategia di sviluppo capace di mettere in relazione cultura, mare, porto, turismo, eventi, identità locali e servizi di accoglienza, al fine di rendere Agropoli una destinazione attrattiva durante tutto l’arco dell’anno. In tale contesto assumono particolare rilievo le attività di valorizzazione del sistema culturale cittadino, del porto turistico, del Castello Angioino Aragonese, del Palazzo Civico delle Arti, delle iniziative legate al mare e al turismo esperienziale, nonché i percorsi finalizzati alla valorizzazione del Turismo delle Radici, rivolti alle comunità italiane all’estero e ai discendenti degli emigrati.

Le risorse del FUNT 2026

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) per l’anno 2026. Esso destina una quota del Fondo (pari al 20%) a favore di soggetti pubblici, enti locali, istituzioni culturali e altri soggetti ammissibili, e una quota (pari all’80%) alle Regioni.

L’Avviso ministeriale è finalizzato al sostegno di interventi e iniziative in materia di promozione turistica, valorizzazione dei territori, destagionalizzazione, innovazione, sostenibilità e rafforzamento dell’offerta turistica nazionale.

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