A Vallo della Lucania “Riflettiamoci SU(D)”: il Mezzogiorno spiegato ai giovani, ospite Pino Aprile

“Riflettiamoci SU(D) tra identità e innovazione“. È il titolo dell’incontro con l’autore, organizzato dall’Anspi, che si svolge sabato 13 dicembre, alle ore 10, presso il Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania. Diana Nese presenta Antonio Mondillo, scrittore e sceneggiatore, che ha curato le pubblicazioni di “Fratelli di Libertà” la serie di due volumi a fumetti sui Moti del 1848 e Pino Aprile, giornalista e scrittore, che con Luca Antonio Pepe, economista e giornalista, ha dato alle stampe il libro “Meglio Soli”.

L’obiettivo

Infatti l’obiettivo dell’incontro, che vedrà la partecipazione degli istituti scolastici vallesi, è fornire ai giovani una piena visione sulla verità storica sugli avvenimenti risorgimentali così come andare ad analizzare sui finanziamenti destinati in maniera sostanziosa al Nord con le briciole che restano al Sud.

«Da sempre il Sud è stato una fucina della “intellighentia” meridionale nel campo della cultura delle arti. Non si può pertanto pensare a un Sud ai margini dal resto del mondo. Il progetto ha come obiettivo partendo da queste premesse di valorizzare i giovani perché possano applicare le loro conoscenze al Sud per uno sviluppo armonioso nell’innovazione. -spiega l’ideatore della giornata l’avvocato Carmine Rizzo.

Inoltre saranno presentati i risultati del questionario della dott.ssa Nese che è stato sottoposto alle classi quarte e quinte del Liceo Classico e Scientifico di Vallo della Lucania così da capire come i giovani vedono il Mezzogiorno».

Gli interventi

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali di: mons. Vincenzo Calvosa vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Antonio Sansone sindaco di Vallo della Lucania, Clelia Parrillo presidente Oratorio Anspi “San Giovanni Bosco” di Cardile, don Loreto Ferrarese presidente Anspi Zonale – Vallo della Lucania, Enzo D’Aiuto presidente Biblioteca “Lu Vecenanzo” di Cardile, Francesco Massanova dirigente scolastico dell’IIS “Parmenide” di Vallo della Lucania e Antonio Iannuzzelli dirigente scolastico Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania.