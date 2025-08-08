Attualità

A Sapri polemica sulla delibera per la tutela dell’immagine, Gentile: “Nessuna censura, difendiamo la città”

Tante le polemiche dopo la diffusione del contenuto della delibera soprattutto per il pericolo di un'eventuale censura relativa ai commenti dei cittadini e al loro disappunto nei confronti degli atti che quotidianamente vengono adottati dall'amministrazione comunale

Maria Emilia Cobucci

8 Agosto 2025

È polemica nella città di Sapri per la delibera di giunta adottata lo scorso 1 Agosto per la “Tutela dell’immagine pubblica e istituzionale della città di Sapri”.

La situazione

Un atto, come si legge al suo interno, adottato dalla giunta dopo “la crescente diffusione di contenuti mediatici lesivi dell’immagine della Città in grado di generare confusione nell’opinione pubblica, suscitando allarme e discredito, con contenuti informativi talvolta non veicolati, non verificati, diffamatori e calunniosi, e che arrecano pregiudizio all’immagine della Città, alla reputazione dell’Amministrazione e all’economia locale”.

Tante le polemiche dopo la diffusione del contenuto della delibera soprattutto per il pericolo di un’eventuale censura relativa ai commenti dei cittadini e al loro disappunto nei confronti degli atti che quotidianamente vengono adottati dall’amministrazione comunale. Una vicenda sulla quale si è espresso puntualmente il Sindaco Antonio Gentile.

Le dichiarazioni

“La delibera è molto chiara, e abbiamo il diritto e il dovere di difendere l’onorabilità della nostra Città da gravi illazioni, calunnie e diffamazioni che ledono l’immagine colettiva e che ovviamente non ci appartengono – afferma Gentile – Di sicuro il problema non è mai stato e mai sarà la critica social, anche perché quando si parla di discussioni costruttive sono sempre ben accette ed il diritto di opinione, poi, è costituzionalmente garantito. Ma quando si parla di gravi reati associando gratuitamente il nome della nostra Città abbiamo il dovere di difendere l’onorabilità di Sapri e dei sapresi in tutte le sedi”, ha infine chiosato il primo cittadino.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Agropoli Cilento Servizi, rinnovato il CDA: Mimmo Gorga nominato presidente

I profili individuati si distinguono per competenze specifiche nei settori strategici della pubblica amministrazione e della gestione operativa

Raffaella Giaccio

08/08/2025

festa dei sapori cicerali

Festa dei Sapori Cilentani a San Felice di Cicerale: un trionfo in quattro serate

La Festa dei Sapori Cilentani, organizzata dall’Associazione Culturale San Felice, ha registrato un successo senza precedenti

Redazione Infocilento

08/08/2025

Maria Emilia Cobucci

Tg InfoCilento 8 agosto 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Redazione Infocilento

08/08/2025

Eventi feste sagre

Appuntamenti del weekend tra musica e sapori nel salernitano

Il weekend che va dall'8 al 10 agosto 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti nella provincia di Salerno. Ecco tutti gli appuntamenti

Angela Bonora

08/08/2025

furto auto

Marina di Casal Velino, rubata un’auto nella notte: indagini in corso

Furto nella notte a Marina di Casal Velino, in via Velia. Una Fiat 500 Abarth, parcheggiata davanti a un’attività commerciale, è stata rubata mentre i proprietari si trovavano a casa. […]

Chiara Esposito

08/08/2025

Nuove tappe Metrò

Nasce la Linea B1 del Metrò del Mare: da Agropoli a Sapri per scoprire la costa cilentana via mare

È stata inaugurata una nuova linea del “Metrò del Mare” che offre un comodo collegamento via mare tra Agropoli e Sapri, consentendo di scoprire la bellezza della costa cilentana

Ernesto Rocco

08/08/2025

a2 auto in fiamme
Domenico Iannacone

Castellabate, il giornalista Domenico Iannacone chiude la rassegna “ColtoCircuito”: ultimo appuntamento l’11 agosto

La serata conclusiva si terrà lunedì 11 agosto presso l’Area Portuale di San Marco di Castellabate alle ore 21.30, con ingresso gratuito

Comunicato Stampa

08/08/2025

Certosa di Padula

Padula, aperture straordinarie alla Certosa: visite serali e luoghi mai visti anche a Ferragosto

Due giornate speciali per accedere a spazi solitamente chiusi al pubblico

Federica Pistone

08/08/2025

Pink Gen

Sportability 2.0: a Capaccio Paestum e Agropoli torna il torneo Pink Gen

Al centro della manifestazione ci saranno giovani talenti, valori inclusivi, passione sportiva e la valorizzazione del territorio, elementi fondanti di un progetto che punta a unire crescita personale e coesione sociale attraverso lo sport.

Comunicato Stampa

08/08/2025

Ospedale scritta

Installata la nuova insegna presso l’ospedale di Agropoli: Punto di primo intervento

Il posizionamento a 24 ore dal confronto tra sindaci e Asl. La protesta continua, oggi la manifestazione

Raffaella Giaccio

08/08/2025

jenny_stellacilento

Dal Cilento alla Florida: la piccola Jenny sconfigge il tumore grazie alla Cyberknife

La vicenda aveva commosso l’intero Cilento nei mesi scorsi.

Chiara Esposito

08/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza