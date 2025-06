A Salerno il Congresso Nazionale Filca Cisl

Prosegue a Salerno il XVIII Congresso della Filca-Cisl nazionale, il sindacato delle costruzioni della Cisl. “Il Congresso – ha dichiarato il segretario generale Enzo Pelle nel corso della sua relazione di ieri – è il momento più alto della nostra organizzazione: un’occasione per tracciare il bilancio del mandato svolto e definire le proposte per il futuro.

Il Congresso

Il Congresso Nazionale si svolge al termine di un articolato percorso che ha visto lo svolgimento di migliaia di assemblee nei cantieri e nelle aziende dei nostri settori: edilizia, legno, cemento, lapidei e laterizi. La Filca – ha detto – considera la sicurezza e la legalità elementi centrali per la qualificazione del lavoro e dell’impresa. Molti infortuni gravi sono dovuti a scarsa o assente formazione. Noi – ha proseguito Pelle – non ci siamo mai limitati alla denuncia, e in continuità con la storia della Filca ci siamo sempre impegnati sulla proposta: strumenti come il Durc, la congruità e la Patente a crediti sono proprio intuizioni nate in casa Filca”, ha concluso il segretario generale.

“In questi giorni – ha dichiarato il segretario generale aggiunto Ottavio De Luca – saranno presenti oltre 600 tra delegati e ospiti. Partecipano ai lavori infatti 348 delegati provenienti da tutti i territori, in rappresentanza dei 299.213 iscritti alla Filca, numeri che ci consentono di essere il primo sindacato dell’edilizia. In questi giorni di Congresso – ha proseguito De Luca – sono attesi oltre 250 invitati, tra i quali anche 20 dirigenti sindacali delle delegazioni straniere e delle due Federazioni, quella europea e quella internazionale, provenienti da diversi Paesi”.

L’evento di questa mattina giovedì 5 giugno

Molto ricca la mattina di oggi, giovedì 5 giugno con l’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sul tema “La tecnologia al servizio della qualità del lavoro e dell’impresa”, e a seguire si è svolta una tavola rotonda sullo stesso tema alla quale hanno partecipato Federica Brancaccio, Presidente Ance, Luca Bianchi, Direttore Generale Svimez, Natale Forlani, Presidente Inapp, e il segretario generale della Filca-Cisl, Enzo Pelle.

Nel pomeriggio l’intervento dell’economista Giuseppe Sabella sugli effetti della transizione economica sul lavoro, mentre l’elezione della segreteria della Filca-Cisl nazionale è in programma domani, venerdì 6 giugno, nel primo pomeriggio.