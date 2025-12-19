A Piaggine e Valle dell’Angelo protagonisti sapori e tradizioni con “La casa di Babbo Natale” e “I sapori di montagna”

Ancora iniziative per valorizzare l'identità dei piccoli borghi e le loro tradizioni

Casa di Babbo Natale San Rufo

Piaggine si trasformerà nella casa di Babbo Natale, mentre Valle dell’Angelo celebrerà i sapori legati alla tradizione. Accadrà in occasione dei prossimi appuntamenti previsti nell’ambito di “Terre Ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”, il programma ideato e realizzato da Myfair Italia Emotional Way, pensato per valorizzare l’identità dei piccoli borghi e per esaltare le loro tipicità, le loro tradizioni e i luoghi che li rendono unici.

Le iniziative a Piaggine

A Piaggine sabato 20 dicembre alle 18 presso la sede della Pro Loco su Corso Sayalonga, sarà allestita La Casa di Babbo Natale, che sarà arricchita da racconti della tradizione e musica che sapranno entusiasmare i bambini e le famiglie, per vivere i giorni prima del Natale con l’entusiasmo e la leggerezza tipici di questi periodo dell’anno.

“Sarà un appuntamento unico per vivere pienamente l’atmosfera natalizia del borgo – afferma il sindaco Renato Pizzolante – con momenti di narrazione, musica e accoglienza nel segno della condivisione e dello spirito festivo”.

Gli appuntamenti a Valle dell’Angelo

A Valle dell’Angelo, sabato 20 e domenica 21 dicembre appuntamento con Sapori di Montagna. Sabato in Piazza Comm. Mazzei alle 21,30, concerto del “Trio dei Temèia”, con degustazione gratuita della pecora alla pastoresca. Domenica in Piazza Canonico Iannuzzi alle 11 la masterclass “Parmarieddi”, pasta tipica di Valle dell’Angelo fatta a mano; alle 13 pranzo con menù a base di “sapori di montagna”.

La giornata sarà allietata da musica itinerante folkloristica. Info e prenotazioni: 334 39 96 702. In occasione della due giorni, Valle dell’Angelo offrirà ai visitatori del borgo un mix di sapori di montagna, racconti profumi, fra tradizioni e memoria.

“Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”, finanziato nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024, coinvolge i comuni di Castel San Lorenzo come capofila, Roscigno, Piaggine, Valle dell’Angelo, Laurino e Sacco.

