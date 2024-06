A Ortodonico rivive la tradizione della Madonna delle Grazie, la Vergine che viene dal mare

Una devozione radicata in una leggenda che, tramandata di generazione in generazione, narra di un evento miracoloso che ha profondamente segnato la comunità di Ortodonico. È la festività in onore della Madonna delle Grazie, quella più significativa che si rinnova, ogni anno nella prima settimana di luglio, nel piccolo borgo cilentano.

La leggenda

Nei tempi passati Ortodonico era uno dei centri più popolosi ed importanti del circondario e la sua economia era rafforzata dal fatto che, il piccolo borgo collinare aveva un porto sul mare: era l’odierna Agnone, in cui vivevano alcune famiglie originarie del paese.

Narra la leggenda che nel mese di Maggio di un anno imprecisato, durante una tempesta, una nave si accingeva a circumnavigare punta Licosa e dovendo scampare alla tempesta, si diresse verso il porto del Fico, nei pressi di Acciaroli. Nel porticciolo i marinai dell’equipaggio furono rifocillati dalle genti locali e per ringraziamento, i marinai donarono loro una statua della Madonna prima di riprendere il viaggio. Si decise di rifugiare l’effige in una chiesetta locale, ma i portatori del posto non riuscirono nell’impresa poiché il peso della statua li rendeva subito stanchi. Si chiese aiuto agli abitanti delle colline e si decise che la Madonna fosse affidata a coloro che sarebbero riusciti a trasportarla. Quattro persone di Ortodonico riuscirono nell’impresa e la statua venne posta nella loro chiesa.

Additando l’accaduto come miracoloso, numerosi devoti accorrevano per venerare la Madonna e si rese necessaria l’edificazione di una struttura più capiente. Il posto designato per la costruzione pare non fosse ben voluto dalla Madonna e a tal proposito la leggenda narra continua dicendo: “Gli uomini spaccavano le pietre e le donne le trasportavano; ma al mattino seguente il mucchio non c’era più…”; dopo diversi appostamenti e inutili sforzi per riportare le pietre nel luogo scelto dalle persone, si interpretò l’evento come volontà della stessa Vergine e dunque la chiesa fu edificata laddove la Madonna aveva scelto di avere dimora.

Oggi la chiesa si erge sull’antica via che da Ortodonico conduce alla marina: è questa la storia-leggenda della Madonna che viene dal mare…

I rituali religiosi

Le celebrazioni hanno avuto inizio con l’intronizzazione della Statua della Madonna il giorno 23 giugno, a cui seguirà la tradizionale novena, coinvolgendo la comunità in nove giorni di preghiere e riflessioni.

Il culmine delle festività si raggiunge martedì 2 luglio con la solenne processione della Madonna delle Grazie per le vie del borgo, un momento di profonda spiritualità e comunione. La giornata si conclude con uno spettacolo pirotecnico, che illumina il cielo notturno, simbolo della gioia e della speranza rinnovata nella fede.