A Ogliastro Cilento al via gli incontri di formazione civica: un viaggio dalla democrazia greca all’attualità

Partono al Centro Sociale di Ogliastro Cilento le lezioni di formazione civica. Primo incontro il 12 dicembre

Convegno

Il Centro Sociale polivalente del Comune di Ogliastro Cilento si appresta a diventare il teatro di un’importante iniziativa culturale e politica: gli “Incontri di formazione civica”. Questo ciclo di appuntamenti, che si dipanerà dal mese di dicembre fino a giugno del prossimo anno, nasce con l’intento di approfondire le tematiche legate al governo del popolo, analizzando le radici storiche e le evoluzioni contemporanee della società. Gli ideatori del progetto sono Michele Apolito, Sindaco di Ogliastro Cilento, e l’avvocato Arnaldo Miglino, docente e scrittore.

L’obiettivo: recuperare la partecipazione politica

Alla base dell’iniziativa vi è la volontà di contrastare l’allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica. L’avvocato Miglino, illustrando il percorso completo degli appuntamenti, ha sottolineato l’urgenza di questa operazione culturale con parole nette: “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una deriva e stravolgimento del senso di democrazia. Questa scuola unica ed originale nel suo genere, vuole riportare la cittadinanza attiva e consapevole al centro della discussione politica da troppo tempo abbandonata a se stessa”. Il programma, infatti, prevede il coinvolgimento di relatori di spicco chiamati ad affrontare argomenti complessi quali la democrazia ateniese, la crisi della democrazia attuale e le interferenze di altri poteri che rischiano di inquinare il sistema democratico.

Il primo appuntamento e il calendario 2026

Il ciclo di lezioni sarà inaugurato venerdì 12 dicembre alle ore 16.30. La prima lezione, intitolata “La democrazia greca: palestra di pensiero critico o dominio di demagoghi?”, sarà tenuta dal Professore Emanuele Stolfi dell’Università di Siena.

Oltre all’evento di apertura, il calendario prevede una serie di incontri già fissati per l’inizio del nuovo anno, focalizzati sull’analisi storica e istituzionale del modello ateniese:

  • Sabato 17 Gennaio 2026: incontro sul “Quadro storico della nascita della democrazia ateniese” a cura di Luigi Vecchio;
  • Sabato 7 Febbraio 2026: lezione sugli “Sviluppi istituzionali della democrazia ateniese” tenuta da Arnaldo Miglino;
  • Sabato 14 Febbraio 2026: appuntamento dedicato a “Democrazia e imperialismo nell’Atene di Pericle”, nuovamente con la partecipazione di Luigi Vecchio.

Modalità di partecipazione e fruizione digitale

L’invito a partecipare è esteso a tutti gli interessati che desiderano approfondire queste tematiche. Per garantire la massima diffusione dei contenuti e permettere una fruizione allargata, l’organizzazione ha previsto che gli incontri siano ripresi in streaming e pubblicati sulle pagine ufficiali dedicate agli eventi. Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Ogliastro Cilento.

