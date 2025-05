A Cardile un ciclo d’incontri sulla Divina Commedia: il 25 maggio ospite Enrico Bernard

Dal 25 maggio al 15 novembre 2025, a Cardile – presso la Sala Polifunzionale “dott. Angelo Rizzo” – si terrà un ciclo d’incontri mensili dedicato alla Divina Commedia.

Sette appuntamenti in cui l’opera più celebre della letteratura mondiale sarà analizzata in ogni suo aspetto: storico, filosofico, letterario, teologico, astronomico, artistico, musicale e teatrale.

Il programma della rassegna

La rassegna è stata inaugurata lo scorso 10 maggio con un approfondimento dedicato al teatro: la professoressa Carmen Lucia ha illustrato la fortuna della Commedia da Dario Fo a Enrico Bernard, lo scrittore e regista che col testo “Beatrice risponde a Dante per le rime”, sarà presente domenica 25 maggio a Cardile per il reading di questa sua opera insieme all’attrice Gloriana Pinto.



Bernard, figlio dello scrittore e giornalista Carlo Bernari (cittadino onorario di Gioi), ridisegna e ridefinisce la figura di Beatrice.

Non l’eterea fanciulla che “tanto gentile e tanto onesta pare” ma una donna ironica e critica che risponde a Dante in rima e per le rime.

Il programma completo

La lettura dell’opera dantesca nelle sue molteplici sfaccettature procederà nei mesi successivi con i seguenti incontri:



–Sabato 28 giugno: “Profili storici e politici della Divina Commedia”, a cura della prof.ssa Mariella Marchetti (docente presso il Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania)

– Luglio (data da definire): “La teologia nella Divina Commedia”, a cura di don Marco Torraca (parroco di Cardile)

– Giovedì 21 agosto: “La Divina Commedia nell’arte”, a cura della prof.ssa Clelia Schiavone (docente presso il Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania)

– Sabato 20 settembre: “L’Universo e l’amore in Dante”, a cura del prof. Paolo Helios Bartoli (docente presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania)

– Sabato 18 ottobre: “Filosofia in Dante”, a cura del prof. Pierpaolo De Luca (docente presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania)

– Sabato 15 novembre: “La Divina Commedia secondo Liszt: guida all’ascolto della Dante Symphonie”, a cura del M° Maurizio Iacovazzo (direttore Coro Diocesano).



Gli appuntamenti, introdotti dalla dottoressa Ilaria Longo, (Responsabile del progetto Bookforum) saranno arricchiti anche dalla voce di Diana Nese che declamerà alcuni versi della Divina Commedia.



Questa iniziativa è aperta a tutti e si propone come un percorso di approfondimento accessibile e appassionante, per avvicinarsi alla grandezza senza tempo di quest’opera che è un “classico” nell’accezione calviniana della parola, perché “è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.