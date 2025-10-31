4 Novembre: Centola celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate al Faro di Capo Palinuro

La manifestazione, che come di consueto si svolge ogni anno il 4 novembre, sarà l'occasione giusta per visitare il faro di Capo Palinuro

A cura di Maria Emilia Cobucci

Sarà una “Giornata dell’Unità Nazionale” e delle Forze Armate speciale nel comune di Centola.

La manifestazione, che come di consueto si svolge ogni anno il 4 novembre, sarà l’occasione giusta per visitare il faro di Capo Palinuro.

La manifestazione

Come annunciato dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rosario Pirrone, l’importante giornata che celebra le Forze Armate si terrà proprio presso il faro di Capo Palinuro.

Leggi anche:

Faro di Palinuro: 153 anni di luce che guida i naviganti

Si potrà visitare l’importante simbolo del comune cilentano che verrà aperto al pubblico su disposizione del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli della Marina Militare.

Il commento

“Sarà un’occasione speciale per visitare uno dei simboli più suggestivi del nostro territorio e per celebrare insieme l’impegno e il sacrificio delle Forze Armate italiane al servizio del Paese – dichiarano da palazzo di città.

L’amministrazione comunale ringrazia la Marina Militare italiana per la costante collaborazione e invita i cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle celebrazione del 4 novembre”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eboli, intervento salva-vita: rimosso corpo estraneo dal polmone di una 70enne in anestesia locale

Il corpo estraneo è risultato essere un seme di cece che, inalato…

Libro

“Voci, pagine, emozioni”: l’Universo dei Libri a Vallo della Lucania

L'appuntamento è per sabato 8 novembre con la presentazione del volume "Tiberio…

Promozione: si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale

Le squadre sono pronte a tornare in campo per un nuovo e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79