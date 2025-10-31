4 Novembre: Centola celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate al Faro di Capo Palinuro

Sarà una “Giornata dell’Unità Nazionale” e delle Forze Armate speciale nel comune di Centola.
La manifestazione, che come di consueto si svolge ogni anno il 4 novembre, sarà l’occasione giusta per visitare il faro di Capo Palinuro.
La manifestazione
Come annunciato dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rosario Pirrone, l’importante giornata che celebra le Forze Armate si terrà proprio presso il faro di Capo Palinuro.
Si potrà visitare l’importante simbolo del comune cilentano che verrà aperto al pubblico su disposizione del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli della Marina Militare.
Il commento
“Sarà un’occasione speciale per visitare uno dei simboli più suggestivi del nostro territorio e per celebrare insieme l’impegno e il sacrificio delle Forze Armate italiane al servizio del Paese – dichiarano da palazzo di città.
L’amministrazione comunale ringrazia la Marina Militare italiana per la costante collaborazione e invita i cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle celebrazione del 4 novembre”.