Attualità

Ansia scolastica: centinaia di studenti del Vallo di Diano coinvolti nel progetto del Rotary

Il prossimo appuntamento è in programma domani venerdì 6 marzo al  “Pomponio Leto” di Teggiano

Erminio Cioffi
Rotary Sala Consilina

Il Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano promuove un’importante iniziativa sociale rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio, con un ciclo di incontri dedicati a due tematiche sanitarie di grande rilevanza: la gestione dell’ansia scolastica e il primo soccorso con utilizzo del BLSD.

Il progetto

Il progetto coinvolge centinaia di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, “Pomponio Leto” di Teggiano e del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula. I seminari su “L’ansia scolastica – Ansia normale e disfunzionale”, promossi dall’Interact del Club valdianese e curati dal dottor Baselice (dirigente medico della Comunità Terapeutica Terra Futura), affrontano il tema dello stress e dell’ansia nel percorso di studi, chiarendo la differenza tra ansia fisiologica e ansia disfunzionale.

I percorsi

Tra le cause principali: pressione per i risultati, aspettative elevate, paura del fallimento, perfezionismo, clima scolastico e ruolo della famiglia. L’obiettivo è aiutare gli studenti a riconoscere i segnali di disagio e a gestirli in modo efficace, favorendo, al tempo stesso, la collaborazione tra scuola e genitori. Il secondo percorso, dedicato al “Corso di primo soccorso ed utilizzo del BLSD”, è curato dal cardiologo Pasquale Innelli in collaborazione con l’associazione ALFIS.

Leggi anche:

Gestione dell’ansia scolastica e primo soccorso e utilizzo del BLSD: ecco l’iniziativa del Rotary Club Sala Consilina

Prossimo appuntamento

Gli incontri forniscono competenze teoriche e pratiche per intervenire in caso di arresto cardiaco, traumi o malori improvvisi, con dimostrazioni sull’uso del defibrillatore e sulle principali manovre salvavita. Il prossimo appuntamento è in programma domani venerdì 6 marzo al  “Pomponio Leto” di Teggiano.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare l’ansia e acquisire competenze che possono salvare una vita. Un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti per la sensibilità e la piena collaborazione dimostrate nell’adesione al progetto”, dichiara Katia Di Palma presidente del Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano.

Con queste attività il Rotary conferma il proprio impegno a favore dei giovani del Vallo di Diano, promuovendo prevenzione, benessere psicologico e cultura della responsabilità.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Municipio Eboli

RSU CISL di Eboli: “inaccettabile scaricare sui funzionari i ritardi del bilancio”

La nota è a firma di Francesco Mandia e Cosimo Sparano

Antonio Agresti

Consiglio comunale di Capaccio Paestum, Agresti: “Approvate dilazioni più ampie e definizione agevolata dei tributi comunali”

Antonio Agresti: “Una misura concreta per famiglie e imprese capaccesi”

Maurizio Cauceglia - Ermanno Napoliello

Novità al Comando di Polizia Municipale: Ermanno Napoliello è il nuovo Vice Comandante

l capitano Ermanno Napoliello assume ufficialmente il ruolo di Vice Comandante della Polizia Municipale di Agropoli. La nomina firmata dal comandante Cauceglia resterà valida fino al 2026

Valva, antica tradizione dei campanacci

Il suono antico dei campanacci torna a vivere a Valva: nasce il 1° Festival dei Campanacci d’Italia

Tradizione pastorale, artigianato, musica e cultura popolare nel cuore dell’Appennino salernitano

Agropoli, tempesta politica dopo il sequestro a Trentova: l’opposizione chiede le dimissioni

Scontro totale ad Agropoli dopo il sequestro dello stabilimento a Trentova. La Porta e Pesce attaccano: "Gestione superficiale". La replica del Sindaco

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Polizia, sequestri

Salerno, deteneva armi clandestine, munizioni e banconote false: arrestato

L'indagato è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere

Giustizia

Riforma della giustizia e Referendum: il dibattito infiamma il territorio salernitano

Verso il Referendum Costituzionale del 22-23 marzo: ecco il programma dei dibattiti a Eboli, Albanella e Salerno con i protagonisti della politica e dell'avvocatura

Alessandra Pazzanese

Tg InfoCilento 5 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Alessandra Pazzanese

Comunali: a Salerno arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Non è mancato un attacco all’operato di Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno per dieci anni e già presidente della regione Campania

Impianto biometano Gaiarda

Capaccio Paestum verso l’economia circolare: “il progetto di biometano in Via Gaiarda trasforma i reflui zootecnici in energia e fertilizzanti”

La società proponente: “Una risposta concreta all’emergenza reflui nella Piana del Sele e un modello di economia circolare per il territorio”

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026: tra rigore finanziario e tutele per i contribuenti

Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026 e il DUP. Novità su Rottamazione-Quinquies, rateizzazioni e sedute in videoconferenza