Elezioni regionali, Shlein – De Luca, incontro a Fisciano. Cirielli fa tappa ad Agropoli

Elly Schlein arriva in Campania per sostenere la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione. La segretaria nazionale del Partito Democratico oggi farà tappa in tre province della regione per incontrare cittadini, giovani, lavoratori e amministratori locali.
Gli appuntamenti
Questa mattina l’appuntamento con gli studenti a Fisciano. Presente anche il governatore uscente Roberto Fico. Alle 15 tappa alla segreteria Pd di Avellino, poi alle 18:00 appuntamento a Portici.
Arriva Cirielli nel Cilento
In attesa dell’arrivo di Giorgia Meloni, continua il suo tour anche il candidato Edmondo Cirielli che martedì 5 novembre sarà ad Agropoli per l’inaugurazione del suo comitato elettorale sito in via Pio X.