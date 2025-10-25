Ogliastro Cilento: atti persecutori nei confronti della ex, scatta divieto di dimora

L’uomo non accettava la fine della relazione ed era arrivato ad importunare la donna anche all’interno di un locale

Carabinieri

La Stazione Carabinieri di Ogliastro Cilento ha dato esecuzione ad una misura cautelare, riguardante una condotta di atti persecutori, con la quale veniva disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora e di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico, trasformatisi in arresti domiciliari poiché l’interessato rifiutava l’applicazione del braccialetto.

Le indagini

In questo caso le indagini hanno riguardato la condotta di un uomo di cinquantaquattro anni che, non riuscendo ad accettare la decisione di una donna di mettere fine ad una loro relazione sentimentale, iniziava a porre in essere condotte in suo danno sempre più gravi, pedinandola e appostandosi presso la sua abitazione, telefonandola continuamente e formulando gravi minacce, anche facendo riferimento ad una pistola da lui posseduta.

In un caso, poi, seguiva la vittima che si era recata in un locale pubblico e lì la importunava pesantemente, tanto da indurre la sicurezza del locale ad intervenire.

