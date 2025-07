Masterplan “Litorale Salerno Sud”: via libera alla programmazione dei nuovi interventi

Lunedì 28 luglio 2025 si è riunito presso la Provincia di Salerno il Comitato d’Indirizzo del Masterplan “Litorale Salerno Sud”, alla presenza dell’Assessore Regionale al Governo del Territorio Bruno Discepolo, del Presidente della Provincia Vincenzo Napoli e del Consigliere delegato Giuseppe Lanzara, insieme ai Sindaci, all’Autorità di Gestione FESR Campania, Sergio Negro, ed ai tecnici dell’Ufficio comune.

L’incontro

Nel corso dell’incontro è stato presentato l’aggiornamento sullo stato di attuazione dei quattro interventi strategici già individuati nel precedente Comitato di Indirizzo del 31 luglio 2024 e finanziati con 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania con DGR n. 426/2023, a valere sul PR FESR Campania 2021–2027 – Obiettivo di Policy 5.

Dei quattro interventi approvati – rigenerazione ambientale e paesaggistica dell’area intorno all’aeroporto Costa d’Amalfi, potenziamento della pista ciclabile lungo la litoranea, riqualificazione della pineta costiera e realizzazione di un pontile per l’intermodalità via mare – tre hanno già ottenuto i decreti di ammissione a finanziamento, mentre per il quarto è in corso la conclusione dell’istruttoria da parte della Regione.

La riunione ha rappresentato un passaggio cruciale per definire l’indirizzo strategico sull’impiego delle ulteriori risorse programmate con la DGR n. 478/2024 e pari a € 6.623.015,63, oltre a una possibile premialità di € 6.655.753,91.

Le proposte

Il Comitato ha condiviso la volontà di proseguire nel solco delle linee già tracciate, destinando le nuove risorse a progettualità coerenti con i quattro ambiti prioritari già definiti, al fine di rafforzare l’impatto del Masterplan e garantire coerenza strategica nella valorizzazione del litorale a partire dalla città capoluogo, fino ai comuni del sud della provincia.

I lavori si sono chiusi con l’impegno unanime di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo – Regione Campania, Sindaci dei Comuni coinvolti, Provincia di Salerno – a procedere con la massima celerità, ognuno per quanto di competenza, nell’elaborazione delle nuove schede progettuali da candidare a finanziamento. Tale impegno sarà portato avanti con il coordinamento della Provincia di Salerno, in qualità di Ente capofila, e con il supporto operativo dell’Ufficio comune, in stretto raccordo con l’Assessorato al Governo del Territorio e il Responsabile di Obiettivo Specifico dell’OP5, Sergio Negro, per garantire coerenza tecnica, rapidità procedurale e piena efficacia attuativa della strategia complessiva.

Le dichiarazioni

«Il Masterplan Litorale Salerno Sud rappresenta un modello virtuoso di cooperazione istituzionale e di pianificazione territoriale integrata. Con l’impiego delle nuove risorse intendiamo rafforzare il percorso già avviato, investendo su progetti coerenti e strategici, in grado di generare impatto reale sul territorio e risposte concrete ai bisogni delle comunità locali», il commento di Bruno Discepolo – Assessore Regionale al Governo del Territorio

«La Provincia di Salerno è l’Ente capofila. Svolgerà sempre di più la sua funzione politica, garantendo come al solito massimo supporto tecnico, amministrativo, organizzativo. Questo progetto è fondamentale per la valorizzazione del nostro litorale, per uno sviluppo territoriale sostenibile e di qualità che parta dalla città capoluogo», sottolinea Vincenzo Napoli – Presidente della Provincia di Salerno

«Oggi abbiamo tracciato con chiarezza il solco per il prossimo futuro. Il Masterplan non è solo una cornice strategica, ma un motore di sviluppo per il nostro territorio. La continuità con le azioni già finanziate è la dimostrazione di un lavoro serio e condiviso che sta dando frutti. Ora avanti con ancora maggiore determinazione», ha aggiunto Giuseppe Lanzara – Consigliere delegato per il Masterplan.