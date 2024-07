Spacciavano droga a coetanei anche a scuola: arrestati due minori

Gli Agenti del Commissariato di Battipaglia, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno, hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, a carico di un minore B.R.P., di anni 15, residente in Battipaglia. Nell’ambito della serrata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra giovanissimi svolta dalla Polizia di Stato, in data 15 maggio 2024, li minore B.R.P. era stato infatti trovato in possesso di grammi 25,23 di hashish e di un bilancino elettronico di precisione, strumento normalmente usato proprio per il compimento di tali illecite attività.

Le indagini

Dall’analisi del suo telefono cellulare sottoposto sequestro, nel corso delle indagini delegate a personale del Commissariato Polizia di Battipaglia, emergevano altresi indizi di reità nei confronti di altri due minori della zona.

Pertanto la Procura disponeva la perquisizione informatica delle utenze in loro possesso, nonché l’eventuale sequestro dei telefoni cellulari. All’atto dI questa attività uno dei due minori, tale E.M.A. di anni 15, veniva trovato in possesso di grammi 49,80 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nel corso della perquisizione veniva altresì reperito e sequestrato materiale per il confezionamento delle singole dosi da porre in vendita al dettaglio.

Sussistendo, pertanto motivi per ritenere presumibilmente il minore indagato per il reato di detenzione illecita, il predetto veniva tratto in arresto dal personale P.S. e associato al C.P.A. di Napoli, in attesa di essere interrogato dal Gip al fine di chiarire el sue eventuali responsabilità.