Sanità in Campania, parla il senatore di Fratelli D’Italia Antonio Iannone che non ha mancato di mandare una stoccata al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e al presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri ex sindaco della città di Agropoli.

Oggetto dell’intervento la situazione attuale del presidio agropolese e della mancata riattivazione del pronto soccorso.