Comune del Cilento a sostegno delle donne iraniane in occasione dell’8 Marzo: la casa comunale si illumina di rosso

Il rosso acceso che illuminerà il Palazzo Comunale di Castellabate in occasione della Festa della Donna rappresenta un gesto significativo di sostegno alle donne iraniane, che vivono in un paese dove i loro diritti sono negati e la libertà è spesso un lusso che non possono permettersi. L’iniziativa del Comune vuole quindi esprimere solidarietà a tutte le donne che lottano ogni giorno per la loro dignità e i loro diritti.

Le iniziative

Ma non è l’unica iniziativa promossa dal Comune di Castellabate in occasione dell’8 marzo. Infatti, il contest fotografico “Scatta per l’otto” ha visto la partecipazione di numerose donne che hanno voluto raccontare il loro ruolo nella società attraverso una fotografia. Inoltre, il Comune ha organizzato una giornata di musica per sostenere la Ricerca contro il tumore al seno, in collaborazione con l’associazione “Concerto Bandistico di Santa Cecilia”.

L’Ente mostra vicinanza a tutte le donne

Lo spettacolo “Voci di Donne” si terrà questa sera, martedì 7 marzo, presso la Sala Polifunzionale “Mons. A.M. Farina”. Le allieve della Scuola Civica di Musica interpreteranno brani di musica leggera italiana dedicati alle donne e alle tematiche che maggiormente le riguardano. L’evento sarà curato dalla Prof.ssa Fortunata Monzo e rappresenterà un momento di condivisione e sostegno per tutte le donne che lottano ogni giorno per la loro dignità e i loro diritti.

Il Comune di Castellabate ha voluto esprimere la sua solidarietà alle donne iraniane e a tutte le donne che lottano per i loro diritti in tutto il mondo. Le iniziative promosse in occasione dell’8 marzo rappresentano un momento di riflessione e di impegno per il futuro, affinché le donne possano vivere in un mondo più giusto e più equo