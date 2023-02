Castellabate pensa già all’8 marzo: al via il contest “Scatta per l’otto”

In occasione della Festa Internazionale della Donna, che si celebra l’8 marzo, il Comune di Castellabate ha organizzato un interessante contest fotografico dal titolo “Scatta per l’otto”, al fine di celebrare il ruolo femminile nella società. L’iniziativa invita i partecipanti a raccontare, attraverso una sola immagine, la presenza e il ruolo delle donne utilizzando un elemento paesaggistico e/o architettonico distintivo del territorio.

Come funziona il contest

Il concorso è completamente gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto all’indirizzo email servizisociali@comune.castellabate.sa.it entro e non oltre il 2 marzo 2023. Il contest si aprirà il 3 marzo e si chiuderà alle ore 12:00 del 6 marzo. Tutte le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Castellabate e la fotografia che otterrà più like sarà la vincitrice e farà da sfondo al manifesto celebrativo della Giornata Internazionale della Donna.

Il sindaco Marco Rizzo ha affermato che la decisione di celebrare la donna attraverso questo contest fotografico nasce con l’obiettivo di coinvolgere tutti, soprattutto i più giovani, e di esaltare la figura femminile in tutte le sue diverse sfaccettature. “È un modo divertente e simpatico per ricordare il ruolo fondamentale della donna nella società, non solo l’otto marzo, ma tutti i giorni”, ha dichiarato.

L’assessore Marianna Carbutti ha sottolineato l’importanza di celebrare le donne in occasione dell’8 marzo e ha affermato che è necessario che siano le donne stesse a prendere piena consapevolezza del loro valore all’interno della società, al fine di poter sentirsi realmente libere ed indipendenti come gli uomini.

In conclusione, il Comune di Castellabate invita tutti a partecipare a questo contest fotografico per celebrare la figura femminile nella società e per ricordare l’importanza del ruolo delle donne non solo l’8 marzo, ma ogni giorno dell’anno.