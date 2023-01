35mila euro per la valorizzazione turistica del centro storico: Postiglione programma interventi, ecco il progetto

La giunta comunale di Postiglione, retta dal sindaco Carmine Cennamo, ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi valorizzazione turistica di Piazza Europa, del castello e dei vicoletti del centro storico, da effettuare con fondi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per una spesa complessiva di trentacinquemila euro.

Il progetto

Se il progetto dovesse essere ammesso a finanziamento dall’Ente Parco, il comune avrebbe modo di intervenire per valorizzare i punti elencati, ritenuti nevralgici per lo sviluppo del turismo e per il rilancio del centro cilentano.

Le dichiarazioni

«Il comune di Postiglione rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; l’amministrazione comunale vuole portare avanti iniziative volte alla valorizzazione del Centro Storico soprattutto per la sua fruibilità e sviluppo turistico»- hanno fatto sapere dalla casa comunale.