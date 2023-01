60 mln di euro per 51 progetti e servizi pubblici: Postiglione diventa cantiere a cielo aperto

Postiglione ‹‹Opere pubbliche e servizi efficienti, Postiglione diventa cantiere a cielo aperto. Così rinascono le aree interne››.

Lo dice il sindaco del comune di Postiglione, Carmine Cennano, sui cantieri in corso delle opere pubbliche sul territorio comunale alcune realizzate, altre in fase di realizzazione e decine in fase di progettazione, per un valore complessivo totale di circa 60milioni di euro per ben 51 progetti di opere e servizi pubblici.

Ecco i progetti in programma

‹‹Non solo opere ordinarie-spiega il sindaco Cennamo-ma anche progetti che rendono il nostro territorio sicuro, efficiente ed accessibile, e che si inseriscono in un’ottica di sviluppo che proietta il nostro comune, quello di Postiglione, nel Mezzogiorno e in Europa con tanti altri progetti, culturali e di opere pubbliche che l’amministrazione comunale intende realizzare per Postiglione e per gli Alburni.

Progetti-conclude il primo cittadino- a cui si aggiunge anche la copertura della pianta organica del fabbisogno di personale nel nostro Ente con l’assunzione, attraverso i concorsi pubblici, di personale presso gli uffici comunali››.

E a parlare sono infatti i numeri che arrivano dagli uffici di Palazzo di città circa i cantieri in corso circa i progetti di: 1. Adeguamento rete idrica comunale – Mutuo cassa depositi e prestiti, lavori iniziati a gennaio 2023 del valore complessivo di circa 87mila euro;

2. Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico in località Canneto di Postiglione, lavori in corso di esecuzione pe un importo di 50mila euro; 3. Interventi di Valorizzazione turistica del Parco Piazza Europa, del Castello e dei Vicoli, opere finanziate e da eseguire per un importo complessivo di 35mila euro; 4. Interventi di infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località Duchessa Monaco del Comune di Postiglione, stipula appalto in corso per un valore complessivo di 2milioni e 400mila euro; 5. Manutenzione straordinaria pavimentazione strade comunali in Località Canneto, lavori eseguiti per un importo di 10mila euro;

6. Abbattimento di quattro piante ad alto fusto presso il Cimitero Comunale, lavori eseguiti per un valore di 5500euro;

7. Manutenzione straordinaria in copertura del Centro Polivalente sito in località Canneto, lavori eseguiti per un valore di progettazione pari a 4800euro;

Lavori di messa in sicurezza per interventi di manutenzione, messa in sicurezza

8. Messa in sicurezza, analisi chimica dei vari CER, lavori di bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi, demolizione della struttura e del muretto perimetrale della struttura comunale “Ex Faunus”, lavori eseguiti per un importo di 5500euro; 9. Realizzazione dell’intervento di mitigazione di un’area in frana in località Selva Nera, redazione progetto definitivo in corso per un importo di 4milioni e 900mila euro; 10. Servizio di manutenzione radure ed aree limitrofe al centro urbano, interne ed aree destinate allo sport e all’uso pubblico, lavori eseguiti per un importo di 60mila euro; 11. Realizzazione di una palestra a servizio del plesso scolastico in viale Martiri Postiglionesi, progetto candidato ai fondi PNRR per un valore complessivo di 1milione e 200mila euro;

12. “Postiglione che vive”, progetto candidato ai fondi PNRR per un valore di 1milione e 600mila euro; 13. Realizzazione di punti di raccolta per la caccia e/o centro di lavorazione della selvaggina, progetto candidato ai fondi regionali per un valore complessivo di 50mila euro;

14. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in località Canalicchio Pantano, progetto candidato presso il Ministero dell’Interno del valore di 1milione di euro; 15. Adeguamento e potenziamento della rete idrica comunale, candidatura CIS per un importo di 3milioni e 800mila euro; 16. Completamento impianto fognario del Comune di Postiglione, lavori del valore di 5milioni e 400mila euro candidati CIS;

17. Alburni da vivere, progetto candidato CIS per un valore di circa 17milioni di euro; 18. Progetto Riti e Miti candidato Cis per un importo di 4milioni e 200mila euro; 19. Messa in sicurezza e valorizzazione ambientale del Vallone Tempe, progetto esecutivo in corso per un valore complessivo di oltre 2milioni di euro; 20. Messa in sicurezza e valorizzazione ambientale del vallone Sant’Agata, progetto definitivo in corso per un importo di 2milioni e 400mila euro:

21. Realizzazione n. 8 moduli di ossari a parete, progetto in corso di esecuzione per un importo di 55mila euro; 22. Servizi manutenzione costruzione tombe, progetto in corso di esecuzione per un valore di 68mila euro; 23. Ampliamento Cimitero Di Postiglione, lavori dell’importo di 680mila euro e la cui progettazione esecutiva è in corso;

24. Interventi di efficientamento e riqualificazione rete fognaria e impianti di depurazione del Comune di Postiglione, progetto i cui lavori avranno inizio a febbraio 2023, per un valore complessivo di oltre 1milione di euro;

25. Rimozione barriere architettoniche, opere da appaltare per un importo di 13mila euro; 26. Ristrutturazione e adeguamento e riqualificazione centro polifunzionale Don Antonio Vecchio, opera candidata al finanziamento per un valore di 91mila euro; 27. Restauro recupero risanamento conservativo Castello, progetto candidato del valore di 96mila euro;

28. Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale Piazza Europa, progetto sottoposto a studio di fattibilità per un importo complessivo di 16500euro; 29. Interventi di messa in sicurezza strade Fontana Grandini – Costa – SR 488 – Moliniello Verdesca – Fondovalle Calore, progettazione definitiva in corso per importo di 1milione e 900mila euro; 30. Interventi di Messa in sicurezza delle strade comunali Esca Zonzo Terzo di Mezzo Lagorosso, progettazione in corso per 1milione e 700mila euro;

31. Interventi di messa in sicurezza idraulica Vallone Fabbrica, progettazione definitiva in corso per 1milione e 800mila euro; 32. Mutamento destinazione terreni compresi nel PIP in località Duchessa Monaco e gravati dal vincolo degli usi civici, in quanto assegnati alla categoria A (a destinazione permanente bosco-pascolo) e l’aggiornamento della ricognizione dei terreni catastalmente gravati da censi, canoni e livelli, progetto in fase di esecuzione per un importo di 25mila euro;

33. Manutenzione ordinaria e straordinaria con emissione certificazione caldaie comunali, importo 1770euro; 34. Miglioramento e messa a norma del campetto sportivo polivalente in località Canneto, opere in corso di esecuzione per un importo di 50mila euro;

35. Realizzazione fattoria didattica presso Casone Sant’Angelo, progetto candidato al bando Montagna per un importo complessivo di 1milione e 100mila euro; 36. Interventi di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Martin Luther King”, lavori in corso di esecuzione per 960mila euro; 37. Efficientamento impianto pubblica illuminazione a servizio della SP 60 del Comune di Postiglione, lavori eseguiti per un importo di 100mila euro;

38. Manutenzione Fontane pubbliche: Piazzetta Armando Diaz, Giardini Orto della Corte, Fontanta SP60, lavori eseguiti per un valore di 1600euro; 39. Lavori di Messa in sicurezza rete stradale SS 19, Vignali, Tempe, Strada collegamento autostrada SA/RC, lavori in corso di esecuzione per un valore di 1milione e 140mila euro;

40. Lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex Poliambulatorio comunale da adibirsi ad asilo nido, che saranno appaltati entro la fine di marzo 2023, per un valore di 850mila euro; 41. Adeguamento struttura comunale per l’accoglienza, informazione e la valorizzazione dal punto di vista turistico (infopoint), lavori il cui inizio è previsto per il mese di gennaio 2023 per un importo di 25mila euro; 42. Pavimentazione strade comunali: C.so Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Via Serroni, Via Pescone, lavori eseguiti per un importo di 70mila euro;

43. Manutenzione straordinaria pavimentazione strade comunali nelle località Canneto, Sorgituro, Verdesca Zona industriale, Lagorosso, Selva Nera e Zonzo, lavori eseguiti per circa 26mila euro; 44. Lavori di pavimentazione del tratto stradale località Tempe al centro urbano di Postiglione attraverso la località Monaco – zona industriale, lavori eseguiti per un valore di 18mila euro; 45. Pavimentazione tratti di strada Salice, Moscia e San Rimedio, lavori eseguiti per 8mila euro;

46. Sistemazione idraulico forestale e valorizzazione ambientale vallone Mulinello, acquisizione pareri per l’approvazione del progetto definitivo per un valore complessivo di 750mila euro; 47. Sistemazione idraulico forestale e valorizzazione ambientale vallone Tempa del Galdo, acquisizione pareri per profetto definitivo del valore di 743mila euro;

48. Sistemazione idraulico forestale e valorizzazione ambientale vallone Esca – San Pietro, in attesa di pareri per progetto definitivo per un importo di 752mila euro; 49. Costruzione della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale e gestione del servizio, stipula del contratto di appalto in corso per il valore di 4milioni e 300mila;

50. Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico della casa comunale, lavori in corso di esecuzione per un valore di oltre 1milione di euro; 51. Consulenza per autorizzazione A.U.A., studio e rilievo planimetrico, progettazione impianto di depurazione acque di prima pioggia del Centro di Raccolta Comunale dei RSU situato in contrada Esca, servizi in corso si esecuzione per un importo di 7500 euro.