Il nuovo autovelox «infallibile» per incastrare gli automobilisti fuorilegge, ecco dove

Più controlli in Città con un sistema di controllo della velocità veicolare laser bidirezionale, con l’installazione dello «speedvelox» che avrà un costo di 22mila euro. A Battipaglia arriva il nuovo autovelox non perdona gli automobilisti indisciplinati.

Ecco cos’è e come funziona

Attraverso questo moderno sistema di rilevamento, sarà possibile effettuare la misurazione della velocità nei due sensi di marcia con una sola telecamera, oscurando il cruscotto anteriore del veicolo che si avvicina all’auto per rispetto della privacy. Il limite di velocità in città è di 30 km/h, imposto con un’Ordinanza dirigenziale, la n. 110 del 2019.

Le finalità

L’Ente vuole, in questo modo, punire gli automobilisti che supereranno il limite di velocità sul territorio comunale. «La velocità rappresenta una delle cause principali degli incidenti stradali coinvolgendo, purtroppo, tanti giovani che restano vittime della strada»-fanno sapere da palazzo di Città.

Il bilancio delle vittime su strada nel 2022

Nel 2022, rispetto al 2021, sono aumentati gli incidenti stradali del 7,4 per cento, che sono stati 69.963 contro i 64.788 dell’anno prima; gli incidenti mortali sono stati 1.345 e le vittime 1.471. Anche questi dati hanno registrato un aumento rispettivamente del 7,5 per cento e del 10,9 per cento.