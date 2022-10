Nuovo autovelox nel Cilento: ecco dove

Nuovo autovelox in Cilento. Il Comune di Roccadaspide ha annunciato controlli mediante un sistema di controllo elettronico della velocità sulla SS166 degli Alburni. In particolare l’autovelox monitorerà il traffico in località Fonte, al confine con Capaccio Paestum.

Autovelox nel Cilento: sarà attivo sulla SS166

Ciò consentirà di controllare il traffico in un tratto di strada dove spesso si viaggia a velocità superiore al consentito, cosa che di fatto ha spesso provocato anche degli incidenti.

Il nuovo autovelox nel Cilento sarà attivato dal 25 ottobre 2022. Il servizio di rivelazione della velocità avverrà in modalità dinamica o stazionaria in modalità Scout Speed.

Le raccomandazioni

«Si raccomanda agli utenti di osservare i limiti di velocità segnalati, onde evitare di incorrere nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie, decurtazioni di punti dalla patente, oltre che, nei casi più gravi, l’applicazione della misura del ritiro della patente», fanno sapere in una nota il comandante della Polizia Municipale di Roccadaspide, Giuseppe Miano, e il sindaco Gabriele Iuliano.

Questo è solo l’ultimo autovelox attivato nel Cilento. Nella vicina Capaccio Paestum, la polizia municipale effettua controlli sulla SS18 con un apparecchio mobile in dotazione ai caschi bianchi. I controlli e le modalità con cui avvengono, sono stati spesso oggetto di contestazioni da parte degli automobilisti.