Spazio ai giovani a Pollica grazie al Servizio Civile Universale

Il Comune di Pollica, guidato dal sindaco Stefano Pisani, offrirà un’esperienza formativa a ben 7 volontari del territorio attraverso il Servizio Civile Universale; è stato pubblicato difatti dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale l’apposito bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Ecco quali sono i progetti e le attività

Dopo diversi anni torna il Servizio Civile Universale con due progetti:

“Protagonisti Domani” con la collaudata collaborazione con l’Associazione ONMIC, in cui 5 giovani saranno impegnati per un anno formativo retribuito al servizio della propria comunità;

con la collaudata collaborazione con l’Associazione ONMIC, in cui 5 giovani saranno impegnati per un anno formativo retribuito al servizio della propria comunità; “Generazione Dorata” in collaborazione con l’associazione MOBY DICK partner di CilentoMania, che ha destinato 2 posti annuali per il servizio civile a Pollica.

Il termine per la presentazione delle domande

C’è tempo fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Agli aspiranti volontari serviranno le credenziali SPID e tanta voglia di fare.

«Finite le straordinarie vacanze Natalizie di quest’anno è il momento di rimettersi al lavoro per Pollica 2050… che non è il nostro traguardo (che io molto probabilmente non vedrò), ma il viaggio che stiamo provando a fare insieme con i più giovani, offrendo loro strumenti ed opportunità, affinché le tante Pollica del nostro Paese esistano anche dopo di noi. Per questo dopo diversi anni torna, per scelta, il Servizio Civile Universale con due progetti», sottolinea entusiasta il primo cittadino Stefano Pisani.