Castelnuovo Cilento: pronto a diventare “comune amico della famiglia”

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamida, ha deciso di aderire al network dei Comuni amici della famiglia, promosso dalla Provincia di Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, quale primo passaggio propedeutico per l’ottenimento del “Marchio Family Friendly”.

Gli obiettivi del Network

Il Network persegue l’obbiettivo di promuovere, implementare e diffondere politiche concrete di sostegno ai nuclei familiari residenti nei Comuni italiani e costituisce la rete dei Comuni che a livello nazionale intendono promuovere politiche per il benessere familiare sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento, e che ad oggi può contare sul l’adesione di 103 amministrazioni comunali tra le quali Trento, Perugia, Padova, Bergamo, Cagliari e numerose altre istituzioni come la Regione Sardegna, la Regione Marche.

Le finalità

L’adesione al network “Family in Italia” permetterà anche all’Amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento di entrare in un percorso virtuoso di conoscenza di buone pratiche e di percorsi di formazione in tema di politiche familiari. La rete rappresenta un moltiplicatore di risorse e di scambi di informazioni, esperienze e idee consentirà di conoscere e sperimentare nuove politiche, nuovi modelli organizzativi e di welfare.

Castelnuovo intende qualificarsi sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti.