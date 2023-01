Restyling dell’area Giardini di Velina con i fondi del Governo

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di ” Riqualificazione dell’area “Giardini ” ubicata in località Velina alla Via SR EX SS 447“, per l’importo complessivo di € 58.660,00 di cui € 43.224,52 per lavori e forniture, compresi oneri per la sicurezza pari a € 605,14.

Area Giardini a Velina di Castelnuovo: le risorse dal Governo

L’Ente cilentano è risultato beneficiario di un contributo di € 11.320,00 pari a €29.330,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, assegnato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020.

Il Decreto in questione assegna, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, tenendo conto della dimensione demografica degli enti.

La scelta dell’Ente

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario pertanto procedere all’accorpamento delle somme stanziate per le annualità 2022 e 2023, per l’importo complessivo di €58.660,00 al fine di eseguire degli interventi di riqualificazione dell’area giardini, attigua all’edificio ex Poliambulatorio alla Frazione Velina.