Furto in abitazione ad Agropoli, preoccupazione tra i cittadini

Timori per la sicurezza ad Agropoli. I cittadini iniziano ad essere preoccupati dagli episodi che si sono registrati negli ultimi giorni in città. Furti in municipio, raid vandalici presso l’istituto scolastico Landolfi, colpi ai danni di auto e in abitazione.

Furto in abitazione ad Agropoli

L’ultimo è stato registrato nella notte tra il 12 e il 13 gennaio in via Barlotti, una traversa di via Madonna del Carmine. Ignoti sono riusciti ad accedere in un appartamento mentre i proprietari dormivano e a portare via quanto di valore sono riusciti a recuperare. Del caso sono state informate le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.

I timori dei residenti

Il fenomeno dei furti sta interessando il comprensorio cilentano ormai da settimane. Dai centri interni a quelli costieri, sono molteplici i colpi in abitazioni o in località commerciali. Il comando provinciale dei carabinieri aveva disposto un incremento dei controlli sul territorio finalizzati non solo a prevenire il fenomeno dei furti ma anche le violazioni al codice della strada. Nonostante ciò i malviventi hanno continuato ad agire industurbati.

La situazione di Agropoli

Nel caso di Agropoli, poi, sono state 48 ore di pura follia. Prima un furto anomalo al municipio con i ladri che sono entrati nell’ufficio anagrafe e in quello della Polizia Municipale, poi due raid notturni alla scuola Gino Landolfi. Infine le segnalazioni dei furti in abitazione e di pezzi d’auto in viale Umbria.

I cittadini chiedono più controlli ma anche una maggiore attenzione al tema della sicurezza da parte dell’amministrazione comunale: «si sente parlare di politica, di tavoli di lavoro, di incarichi, di futili eventi, ma alle tematiche importanti legate alla vivibilità nessuno ne parla», accusa un cittadino di località Madonna del Carmine.