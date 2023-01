Ancora furti nel Cilento, colpo in negozio a Vallo della Lucania

Ancora un furto messo a segno a Vallo

della Lucania. Nella notte tra martedì e ieri mattina i malviventi sono entrati in azione all’interno di un caseificio situato in Via Francesco Cammarota quindi in pieno centro cittadino. L’attività commerciale si trova infatti a due passi dall’ospedale San Luca e nelle vicinanze del distaccamento dei vigili del fuoco.

Furto a Vallo della Lucania, il colpo

L’amara scoperta è stata fatta solo ieri mattina quando la dipendente è arrivata sul posto per aprire l’attività commerciale.

I ladri per entrare hanno forzato la porta d’ingresso ed una volta dentro hanno prelevato il denaro contante trovato nella cassa. Un bottino non eclatante.

L’episodio tuttavia ha messo in allarme anche i titolari delle altre attività commerciali presenti in zona.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia diretti dal tenente colonnello Sante Picchi che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per avviare le indagini.

I precedenti

È solo l’ultimo dei furti messi a segno a Vallo e sull’intero territorio cilentano. Una emergenza su cui c’è la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Qualche giorno fa i carabinieri sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo in tutti i comuni di competenza, dalla costa all’entroterra.