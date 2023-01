Anziana sorprende i ladri in casa: momenti di paura a Roccadaspide

Ritorna il terrore dei ladri a Roccadaspide. Ieri sera, verso le 21:00, in località Fonte, una settantenne allarmata da alcuni rumori, ha scovato due persone incappucciate e con tanto di mascherina, in modo da non essere riconoscibili, intente a mettere a segno un furto presso la sua abitazione situata al piano inferiore di una villetta divisa in diversi appartamenti.

Ladri in casa: l’episodio

I ladri, ritrovandosi faccia a faccia con la donna, subito si sono dati alla fuga mentre la signora ha contattato i carabinieri che, raggiunta l’abitazione, si sono attivati per effettuare tutte le indagini del caso e per provare a risalire all’identità dei malviventi.

Questi, nella stessa serata, avevano già frugato in altri due appartamenti ai piani superiori della villetta, sottraendo alcuni beni preziosi e mettendo a soqquadro diverse stanze. In questi ultimi due casi, i ladri, hanno agito indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari.

I precedenti

Purtroppo questi episodi non sono nuovi. Già diverse le segnalazioni nelle scorse settimane a Roccadaspide e in generale nelle aree del Cilento interno. In tutto il comprensorio registrati non pochi colpi in appartamento. I carabinieri hanno intensificato i controlli e il pattugliamento del territorio, ma continuano a registrarsi episodi come quello avvenuto ieri a Roccadaspide.