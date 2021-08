Sala Consilina, furto in appartamento: cassaforte aperta col flex

SALA CONSILINA. Malviventi in azione nel centro valdianese. Cassaforte aperta con un flex. I ladri hanno messo a segno un furto nell’appartamento di un palazzo ubicato nella centralissima via Mezzacapo riuscendo a portare via denaro contante e gioielli.

Furto in appartamento: il modus operandi dei ladri

I malviventi probabilmente conoscevano già le abitudini dei proprietari dell’appartamento preso di mira e sapevano quando entrare in azione per poter agire indisturbati.

Dopo essere riusciti ad aprire la porta di casa, una volta all’interno, hanno prima tentato di smurare la cassaforte incassata in una delle pareti dell’appartamento, ma senza riuscirci.

Quindi con l’ausilio di un flex sono riusciti a tagliare lo sportello e ad appropriarsi del contenuto. Una operazione questa che ha richiesto sicuramente qualche ora e nonostante ciò pare che nessuno degli altri inquilini del palazzo si sia accorto di quanto stava accadendo.

Chi ha sentito il rumore del flex ha pensato che si trattasse di qualcuno che stava effettuando dei lavori in casa. Le vittime del furto hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Sala Consilina.