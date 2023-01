Lavori sulla Cilentana, traffico e disagi

Disagi nella giornata di oggi sulla Cilentana. Da questa mattina, infatti, sono in corso dei lavori sull’importante arteria, nel tratto ricompreso tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano.

Lavori sulla Cilentana, i disagi

Sul posto gli operai Anas che per eseguire gli interventi all’imbocco della galleria hanno dovuto disporre il senso unico alternato.

Ciò ha provocato lunghe code in entrambi i sensi di marcia, con disagi per gli automobilisti in transito. Questi ultimi lamentano la mancata comunicazione preventiva dei lavori. «Abbiamo impiegato quasi quindici minuti in più per raggiungere Vallo della Lucania», lamenta un cittadino di Agropoli.

Nelle scorse settimane l’Anas ha eseguito anche altri interventi sull’importante arteria, in particolare nella galleria a ridosso dello svincolo di Cuccaro Vetere.

Gli interventi dell’Anas

Da quando l’Anas ha ottenuto la gestione della Cilentana ha già eseguito importanti lavori: non soltanto la messa in sicurezza di viadotti e gallerie, ma anche il completo rifacimento del manto stradale, da Capaccio a Sapri, e della cartellonistica. Altri interventi sono già stati programmati.

In questi giorni sono in corso anche opere sul territorio del comune di Agropoli che interessano in particolare i viadotti esistenti, per i quali si è resa necessaria un’opera di manutenzione e messa in sicurezza.