Ambulatorio pediatrico di Ascea: rinnovata locazione

Il Comune di Ascea ha deciso di rinnovare la concessione di locali dell’Ente alla dottoressa Giuliana Rispoli, da poco più di un anno pediatra di libera scelta nel comune cilentano.

I locali dell’ambulatorio pediatrico

Si tratta dei locali siti in piazza Europa (una stanza, una sala d’attesa e un bagno siti al lato monte della struttura sottostante le gradinate della pizza), ad Ascea Marina.

Gli spazi sono stati adibiti ad ambulatorio medico pediatrico. Un servizio importantissimo di cui Ascea era rimasta priva.

La dottoressa Giuliana Rispoli aveva ricevuto la nomina quale pediatra di libera scelta nel centro cilentano da parte dell’Asl Salerno nel novembre 2021. Aveva colmato il vuoto che si era creato dopo che la precedente pediatra era andata in pensione, con non pochi disagi per l’utenza.

Il Comune per agevolare la presenza di una pediatra aveva deciso di assegnare in locazione dei locali. L’accordo è stato ora rinnovato fino al 2024.

Da palazzo di città hanno rilevato «L’opportunità e la convenienza di rinnovare la concessione del locale comunale alla pediatra». Ciò considerato «che l’eventuale apertura dell’ambulatorio in altra zona, più decentrata, comporterebbe un evidente disagio per i bambini e per le loro famiglie». L’ambulatorio pediatrico, quindi, manterrà la sua sede.