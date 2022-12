Cilento solidale, Comune vicino alle famiglie bisognose con la distribuzione mensile di pacchi alimentari: le info utili

È stato pubblicato sul sito del comune di Laureana Cilento l’avviso pubblico relativo al progetto «Banco Alimentare». Esso prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.

La finalità

«La finalità del progetto – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune che vivono in situazione di disagio socio-economico. Un disagio, purtroppo, acuitosi ancor più in questo periodo di emergenza sanitaria». I pacchi alimentari saranno distribuiti a 70 famiglie per 10 mesi.

Ecco come presentare domanda e tutte le info utili

Il settore amministrativo provvederà a stilare una graduatoria in base alle domande pervenute entro le ore 12.00 del 10 febbraio 2023 al protocollo del Comune. La domanda di ammissione può essere consegnata a mano, inviata a mezzo raccomandata o in ogni caso, fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione dell’Ufficio protocollo comunale. 30 i potenziali beneficiari del pacco alimentare.

I criteri di valutazione e attribuzione del punteggio sono specificati nel bando. Nello specifico bisognerà tenere conto del reddito Isee rilasciato dopo il 31 dicembre che dovrà essere inferiore a 9360 euro; quelli con un reddito superiore saranno inseriti in graduatoria ma soltanto in cui i beneficiari ammessi siano meno di 30.

In ogni caso il valore Isee sarà requisito per stabilire la priorità di assegnazione; si terrà anche conto del numero di figli o familiari a carico. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 gennaio.