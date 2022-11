Plastic free: Laureana punta su un eco compattatore

Il Comune di Laureana Cilento, guidato dal Sindaco Angelo Serra, ha aderito al programma sperimentale “Mangiaplastica” promosso dal Ministero della Transazione Ecologica, per l’installazione di un eco- compattatore.

Il Ministero, infatti, concede contributi per l’acquisto di eco- compattatori, per la raccolta delle bottiglie in PET, con un importo complessivo di 16 milioni di euro e concedendo ai Comuni inferiori a 100.000 abitanti, finanziamenti per l’installazione.

I vantaggi degli eco – compattatori

Gli eco- compattatori sono una tecnica innovativa per la raccolta differenziata e aiutano a ridurre sempre di più l’utilizzo della plastica, attraverso il funzionamento di questo macchinario, si favorisce la raccolta e la selezione dei rifiuti, favorendo velocemente il processo di riciclo.

Rappresentano una tecnologia molto avanzata perché in grado di rendere pulito il materiale smaltito al punto da poter essere riciclato nell’immediato.

L’Amministrazione Comunale di Laureana Cilento intende acquisire perciò preventivi di spese per la “Fornitura e posa in opera di eco-compattatori a valere sul fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”.

Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire entro il termine perentorio del 22.11.2022 ore 12.00, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it la propria manifestazione di interesse, recante l’indicazione del mittente, l’indicazione della propria PEC.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.