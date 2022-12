Quali prodotti acquistare all’ingrosso per rivenderli?

La scelta del prodotto da acquistare all’ingrosso è molto importante in quanto determina la buona riuscita della rivendita. Alcuni grossisti si basano su passioni personali come lo sport, altri fanno affidamento all’andamento del mercato oppure analizzano le esigenze della potenziale clientela, cercando di soddisfarle. Prima di investire nell’acquisto all’ingrosso per la rivendita, occorre verificare il prezzo di acquisto e la domanda legata a quei prodotti per facilitarne l’ingresso sul mercato a prezzi convenienti. Ci sono settori di nicchia o prodotti particolarmente apprezzati da acquistare e da rivendere con un buon risultato:

Prodotti al CBD;

Smartphone;

Prodotti per animali domestici;

Imballaggi ecologici per alimenti;

Prodotti alimentari particolari.

Criteri per la valutazione del grossista

La scelta del grossista richiede una valutazione innanzitutto sulla qualità dei prodotti da acquistare e sulla potenziale corrispondenza con le aspettative del mercato. In merito al costo è da considerare tutta un’altra serie di aspetti. Il prezzo del prodotto deve essere basso in relazione a quello di rivendita. La disponibilità dei prodotti include i tempi di consegna e il tipo di consegna, oltre che il numero di ordini minimo. Si devono aggiungere al costo dei prodotti le spese accessorie e stabilire quali siano i termini di pagamento. La valutazione del grossista viene effettuata in un’ottica a lungo termine per poter instaurare un rapporto di fiducia. Ci sono dei punti essenziali da considerare nella scelta del prodotto e un aspetto fondamentale è la sua notorietà, quindi la possibilità che possa essere venduto anche online. Inoltre la periodica revisione del catalogo degli articoli permette di soddisfare le richieste di mercato.

Tra i grossisti di prodotti al CBD, Simply Green trade è un grossista specializzato nella produzione, vendita all’ingrosso e distribuzione di prodotti correlati alla cannabis e ha una vasta gamma di articoli nuovi e unici. In catalogo questi ultimi si affiancano ai classici senza tempo, apprezzati dai consumatori di tutto il mondo. È da precisare che il cannabidiolo non è un ingrediente di consumo in tutta Europa. È possibile trovare maggiori informazioni dal punto di vista delle diverse regolamentazioni alimentari del cannabidiolo di ogni singolo paese al seguente link. È il grossista ideale per chi vuole avviare un’attività o per un’azienda con un proprio portafoglio di prodotti. Ai prodotti al CBD si possono associare gli articoli per fumatori e tra i marchi di qualità sono disponibili all’ingrosso accendini clipper, famoso brand molto amato dai giovani.

Elementi rilevanti nell’acquisto all’ingrosso

L’acquisto all’ingrosso richiede una stima della quantità di articoli da ordinare, avendo diverse tipologie di prodotti. Sopravvalutare la quantità di fornitura comporta il rischio di avere molte rimanenze in magazzino. Il fatto di definire un budget di spesa, consente di rispettare quanto previsto in termini di prezzi di rivendita e di immagazzinare la quantità di prodotti adeguata alla richiesta di mercato. Il vantaggio di questa tipologia di acquisto è la ridotta frequenza di approvvigionamento e un maggior controllo a livello logistico delle scorte.

La ricerca di un grossista per l’acquisto di una particolare tipologia di prodotti in genere è svolta online, inserendo delle parole chiave di ricerca inerenti al prodotto nei motori di ricerca. Ci sono portali dedicati come Pagine Ingrosso che forniscono un elenco italiano e internazionale di aziende suddivise per settore con l’indicazione del marchio del prodotto in vendita, delle spese di spedizione, dei pagamenti accettati e i contatti del fornitore.

È consigliabile richiedere un campione dei prodotti, prima di effettuare l’ordine, se non è possibile recarsi presso il grossista per valutare la qualità della merce. È anche un modo per valutare l’ingombro dell’imballaggio dei prodotti e di conseguenza misurare lo spazio a disposizione per lo stoccaggio. Un errore di pianificazione per l’immagazzinamento comporta maggiori costi dovuti all’affitto di un altro deposito.