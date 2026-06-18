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Commercio e turismo, dalla Regione Campania 13 milioni di euro per i distretti locali: tutti i fondi nel salernitano

La Regione Campania approva i finanziamenti da 13 milioni di euro per i distretti del commercio. Ecco i fondi assegnati in provincia di Salerno e nel Cilento

Redazione Infocilento
Palinuro

La Regione Campania ha dato il via libera a un importante pacchetto di investimenti destinato al rilancio del tessuto economico locale. Con l’approvazione del decreto dirigenziale numero 257 del 12 giugno 2026, l’ente ha stanziato complessivamente 13 milioni di euro a sostegno dei distretti del commercio. L’obiettivo della misura è favorire la rigenerazione delle reti commerciali nei singoli comuni, integrando i servizi locali con l’offerta turistica, le innovazioni tecnologiche e le identità specifiche dei territori. Per i distretti diffusi del commercio, la pianificazione regionale ha previsto un contributo massimo erogabile pari a 225.000 euro per ciascun progetto ammesso.

I fondi assegnati ai distretti della provincia di Salerno

La provincia di Salerno si attesta tra le principali beneficiarie di questo provvedimento, con diverse realtà territoriali che hanno visto approvare i propri piani di sviluppo. Nel comprensorio cilentano spicca il distretto Cilento blu, guidato dal comune di Centola, che insieme alle località limitrofe ottiene circa 250.000 euro. Risorse significative arrivano anche nella piana del Sele, con il distretto di Battipaglia che si aggiudica 170.000 euro e il distretto diffuso del commercio Expo Sele di Eboli che ottiene 248.000 euro. Nel basso Cilento, il distretto Sinus Laus di Sapri incassa 225.000 euro, stessa cifra destinata ai progetti Terra del Cilento di Castellabate, Origini di Vallo della Lucania e La terra dei miti di Camerota.

Il ruolo delle associazioni di categoria nel supporto ai comuni

La definizione e il finanziamento dei progetti sono il frutto di un lavoro di concertazione tecnica che ha visto il coinvolgimento attivo dei territori e delle sigle datoriali. Le strutture di coordinamento hanno affiancato le amministrazioni comunali nella stesura dei bandi e nella gestione delle procedure burocratiche necessarie per accedere ai contributi regionali. L’intervento punta a creare una rete solida tra le attività di vicinato e i flussi turistici, migliorando l’attrattività dei centri urbani coinvolti.

Il commento di Confesercenti Salerno sul provvedimento

Il positivo riscontro da parte della macchina amministrativa regionale ha trovato il favore dei vertici provinciali di categoria, che hanno seguito l’iter sin dalle prime fasi.

«Si tratta di un risultato importante, che va esattamente nella direzione auspicata dalla nostra organizzazione provinciale. In questi mesi abbiamo sostenuto in maniera intensa e continuativa i Comuni capofila, mettendo a disposizione competenze, supporto tecnico e un accompagnamento costante», ha dichiarato il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito.

Il presidente ha poi concluso l’analisi rimarcando il lavoro di squadra: «Insieme alla Direzione provinciale e al nostro Centro di Assistenza Tecnica, guidato dal direttore Pasquale Giglio, abbiamo garantito informazione, logistica, assistenza amministrativa e, grazie ai nostri referenti territoriali, anche idee progettuali concrete che oggi trovano riconoscimento nelle misure finanziate. È un risultato che premia il lavoro svolto e che restituisce valore ai territori e alle imprese che vi operano».

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