Alburni bike marathon 2026: sport, natura e valorizzazione del territorio nel cuore del Cilento

Nel weekend del 20 e 21 giugno 2026 va in scena la terza edizione della Alburni Bike Marathon, uno degli appuntamenti sulle lunghe distanze più affascinanti del Sud Italia. Organizzata dall’associazione Alburni Outdoor, la manifestazione quest’anno fa un importante salto di qualità: l’evento è stato infatti inserito nel cartellone “Natura e Movimento” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un progetto sperimentale promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme a Fondazione SportCity per promuovere lo sport outdoor nelle aree protette.

I percorsi della domenica e i numeri della gara

I riflettori dei ciclisti saranno puntati su domenica 21 giugno. Alle ore 8:30, da Piazza Ortale a Sant’Angelo a Fasanella, scatterà il via per i 200 atleti attesi alla partenza. Due i tracciati completamente immersi nella natura e nel silenzio del Parco: il Percorso EXTREME (110 km / 2560 m dislivello) che prevede un Gran Premio della Montagna, il passaggio attraverso 8 borghi storici e 2 castelli, toccando anche le Grotte di Castelcivita e il Percorso CLASSIC (70 km / 1500 m dislivello) che si snoda tra i borghi e le strade del comprensorio.

Il programma del sabato tra cultura e formazione

Il weekend scatterà ufficialmente sabato 20 giugno con una giornata interamente dedicata al networking, alla cultura outdoor e alla tecnica. Nell’Aula consiliare del Comune di Sant’Angelo a Fasanella si svolgerà – alle ore 17:30 – il convegno “Allenati come Pedali”.

Spazio ai giovani ciclisti nell’area dedicata

Spazio anche alla crescita del movimento giovanile: domenica 21 giugno, presso il campo sportivo di Sant’Angelo, verrà allestita un’Area Bike per bambini. Sotto la supervisione di istruttori qualificati, i mini-biker potranno cimentarsi in giochi di abilità per affinare l’equilibrio in sella.

Gli energy point a chilometro zero

La Alburni Bike Marathon si distingue anche per la valorizzazione del territorio. Lungo i due percorsi saranno allestiti speciali “Energy Point” dove i classici integratori lasceranno il posto alle eccellenze locali a chilometro zero: formaggi artigianali a latte crudo, miele degli Alburni, olio EVO e prodotti tipici per ricaricare le batterie in vista del traguardo.

Un volano per il turismo locale

La Marathon è anche e soprattutto turismo: tutte esaurite le strutture ricettive della zona mentre sono attesi tanti visitatori lungo il percorso che potranno godere delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio.