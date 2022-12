Eboli dimentica la commemorazione dei caduti della Battaglia di Capo Bon: è polemica

La Città di Eboli dimentica la commemorazione dei caduti della Battaglia di Capo Bon e lo scivolone amministrativo politico non passa inosservato. Il consigliere comunale e provinciale del Pd Filomena Rosamilia affida ad una nota stampa le sue riflessioni e oltre a bacchettare l’amministrazione, lancia strali anche nei confronti di un consigliere di opposizione che, ancora una volta, risulta distratto.

Battaglia di Capo Bon “dimenticata”: la polemica

“La notte fra il 12 e il 13 dicembre 1941 nelle acque antistanti Capo Bon, in Tunisia, si svolse uno scontro navale nel quale navi britanniche affondarono due incrociatori italiani, uccidendo 817 persone. Tra i pochi superstiti l’Ebolitano Antonio Benincasa – scrive il consigliere comunale Filomena Rosamilia del Pd -. Per questo motivo il Comune di Eboli per diversi anni ha inteso organizzare una cerimonia solenne in Piazza Capo Bon, dove è eretto un monumento alla memoria, con la partecipazione dei massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni combattentistiche e quelle della Marina Militare in modo particolare, e i familiari di Antonio Benincasa”.

Le accuse

E poi l’accusa rivolta all’amministrazione Conte.

“Questa amministrazione che dalla gente e dal territorio è sempre più distaccata – prosegue la nota del consigliere Rosamilia, ha completamente ignorato l’ottantunesimo anniversario di quella Battaglia nel silenzio assordante di chi, in altri momenti, pur continuando a sedere sempre tra gli scranni dell’opposizione, avrebbe urlato allo scandalo istituzionale. Non c’è nulla da aggiungere”.

Una dimenticanza che qualche imbarazzo istituzionale dovrebbe aver causato al Sindaco di Eboli Mario Conte e al suo entourage.