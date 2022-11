Nasce oggi la “tigre del rock”, ecco l’Almanacco del 26 novembre

Prosegue l’appuntamento con l’Almanacco. Vediamo gli avvenimenti del 26 novembre.

Santi del giorno:

San Leonardo da Porto Maurizio (Sacerdote)

San Corrado di Costanza (Vescovo)

San Silvestro Guzzolini (Abate)

San Banban di Lethglenn (Vescovo)

San Bellino di Padova (Vescovo)

San Siricio (Papa)

Sant’Alipio (Stiliano) lo stilita (Anacoreta)

Sant’Umile da Bisignano (Confessore)

Sante Magnanzia e Massima (Vergini)

Significato del nome Silvestro

Silvestro, Derivante dal latino “Silvester”, che vuol dire “che vive nelle selve, nei boschi”, è un nome attestato solo in epoca cristiana e deve la sua fama a vari santi. Attualmente è discretamente diffuso in tutta la penisola.

Proverbio del 26 novembre

Roba rubata non fa buon pro.

Aforisma del giorno

Una piena fiducia di morire santamente la daranno il completo disprezzo del mondo, l’ardente desiderio di progredire nelle virtù, l’amore del sacrificio, il fervore nella penitenza, la rinuncia a se stesso e il saper sopportare ogni avversità per amore di Cristo. (T. da Kempis)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1922 – Scoperta la tomba di Tutankhamon: «Finalmente fatto straordinaria scoperta nella Valle STOP Grandiosa tomba con sigilli intatti STOP Ricoperto tutto fino vostra venuta STOP Congratulazioni». Con questo telegramma l’archeologo Howard Carter, agli inizi di novembre, comunica all’amico e mecenate Lord Carnarvon la più importante scoperta della storia dell’archeologia: la tomba del faraone Tutankhamon!

1942 – Esce nelle sale “Casablanca” Poche frasi nella storia del cinema hanno la forza evocativa di «Suonala, Sam. Suona “Mentre il tempo passa”», entrata nel linguaggio comune di artisti, scrittori e persone comuni. Ma è soltanto uno dei tanti aspetti che, nel tempo, hanno reso leggendario il film Casablanca e i suoi interpreti.

Sei nato il 26 novembre? Ecco le tue caratteristiche

Laborioso ed onesto, dotato di inventiva e creatività, sei molto apprezzato da chi ti circonda. A volte però il tuo ottimismo ti porta, sia nel lavoro che in amore, a concedere la tua fiducia a persone che non la meritano. Col tempo diventerai più cauto e selettivo e troverai sia collaboratori affidabili che un partner in grado di renderti felice.

Celebrità nate in questo giorno

1939 – Tina Turner: Conosciuta come la Tigre del rock, è una star della musica mondiale, con più di mezzo secolo di carriera alle spalle e circa 100 milioni di dischi venduti. Nata come Anna Mae Bullock a Natbush, nel Tennessee, si fa notare già a 10 anni per la potenza delle corde vocali, cantando nel coro della chiesa. La sua carriera musicale comincia nel 1958, nel segno del sodalizio artistico e sentimentale con il musicista Ike Turner.

1922 – Charles Schulz: Fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre, è nato a Saint Paul, nel Minnesota, e morto a Santa Rosa nel 2000.

1871 – Luigi Sturzo: Figura simbolo dell’antifascismo, don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell’impegno dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti d’ispirazione cristiana.

1930 – Aldo Biscardi: Nato a Larino, in provincia di Campobasso, e morto a Roma nell’ottobre 2017, è stato un conduttore televisivo, celebre per il programma, da lui ideato, prima in RAI Il processo del Lunedì.