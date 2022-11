Casa per anziani: un nuovo servizio nelle comunità del Cilento interno in un antico palazzo di epoca feudale

Aprirà il 28 novembre la nuova sede della Casa per Anziani e adulti non autosufficienti di Magliano Vetere gestita dalla Cooperativa Consorzio La Rada. La struttura sorgerà all’interno di “Palazzo Lombardi”, un’antica dimora di epoca feudale situata nel cuore del borgo cilentano.

Residenza per anziani a Magliano Vetere: il taglio del nastro

“Con grande soddisfazione annunciamo, come comunicato dalla Cooperativa Consorzio La Rada, l’avvio delle attività per l’erogazione dei servizi di “Casa Albergo” e di “Comunità Tutelare per Persone non Autosufficienti” dal 28 novembre 2022. È un giorno importante che premia il lavoro e gli sforzi compiuti da questa amministrazione e dalle precedenti. Abbiamo creato un luogo sicuro e accogliente per i nostri anziani e per tutta la comunità”, hanno fatto sapere dal comune retto dal sindaco Adriano Piano.

Presso la casa per anziani gli ospiti potranno ricevere assistenza ventiquattro ore su ventiquattro e gli operatori lo coinvolgeranno in attività ricreative, ludiche e culturali.

Il palazzo Lombardi

Palazzo Lombardi è stato inaugurato dopo importanti lavori di restyling lo scorso giugno.

Il recupero dell’immobile di epoca feudale ha visto un impegno importante di progettazione, restauro e funzionalizzazione. A rendere possibile l’intervento un finanziamento di circa un milione di euro da parte della Regione Campania che ne ha consentito anche l’acquisizione. Ora l’inaugurazione della casa per anziani.