Tirocini alla Procura di Vallo: importante opportunità formativa per i giovani laureati in giurisprudenza

Ok a tirocini formativi presso gli uffici della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il bando è rivolto ai giovani laureati in giurisprudenza che non abbiano ancora compiuto i 30 anni.

Tirocini alla Procura di Vallo: i requisiti per i laureati in giurisprudenza

I laureati dovranno avere un media negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo di almeno 27/30 o punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

E ancora: i candidato dovranno avere requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza. Per i tirocini formativi presso la Procura di Vallo della Lucania si terrà conto della media esami, del punteggio di laurea e della minore età anagrafica in via preferenziale qualora le domande superino i posti disponibili.

Le domande di ammissione andranno presentate entro il 6 gennaio 2023 cliccando qui.

L’importanza dei tirocini

Il tirocinio formativo presso la Procura di Vallo della Lucania garantisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario; è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile; è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

E ancora: risulta titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Infine titolo di preferenza nei concorsi indetti da altre amministrazione dello Stato.

Le attività dei tirocinanti

8 i posti per i tirocini presso la Procura di Vallo della Lucania. I tirocinanti sono affidati a un magistrato formatore che controllerà e coordinerà le attività. Agli ammessi allo stage è attribuita una borsa di studio non superiore a 400 euro mensili in considerazione al requisito Isee.