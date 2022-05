Rofrano: concorso per due assunzioni in comune

ROFRANO. Opportunità di lavoro a Rofrano. Indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per due post di Categoria C, posizione economica C1. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato e orario parziale di una unità di categoria C, posizione economica C1.

Rofrano: concorso per due assunzioni. I profili richiesti

Nello specifico si cercano un profilo professionale di Assistente Amministrativo/Contabile da assegnare all’area Economica – Finanziaria, Entrate Tributarie ed Extra tributarie, Informatica e un agente di Polizia Municipale.

Le procedure

I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta consistente in un test da risolvere in 30 minuti e composto da 30 quesiti a risposta multipla ed una prova orale.

La domanda di partecipazione andrà presentata attraverso posta elettronica certificata, al protocollo dell’Ente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Richiesto quale titolo di studio per la partecipazione il diploma di scuola superiore.

Il bando è stato pubblicato lo scorso 3 maggio sulla Gazzetta Ufficiale; il termine per la presentazione delle domande è fissato x il 2 giugno.