Danza e Ginnastica Kodokan: le ginnaste valdianesi eccellenti nelle Marche

Ancora ottimi risultati per le ginnaste della Società “Danza e Ginnastica Kodokan” impegnate, nel fine settimana, nelle gare del “Campionato Nazionale di Fgi “Gold Allieve A1”, livello massimo per la fascia d’età 8-9 anni, svoltosi a Sarnano in provincia di Macerata.

Presenti più di 130 ginnaste, provenienti da tutta Italia: le più brave che avevano già superato le varie fasi regionali e interregionali. L’associazione “Danza e Ginnastica Kodokan” è stata presente con due finaliste.

Si tratta di Filomena Marmo, la quale dopo una performance spettacolare ai primi due attrezzi, corpo libero e fune, ha ottenuto il pass per la finalissima riservata alle prime 14. Dopo l’esercizio con il terzo attrezzo, la palla, la talentuosa Filomena Marmo ha ottenuto un meritatissimo bronzo nella classifica assoluta ed ha anche conquistato il titolo di Vice Campionessa Italiana di specialità al Corpo Eccellente.

Anche la prestazione di Laura Barone categoria A2, dopo aver guadagnato l’accesso alla Finalissima riservata alle prime diciotto, ha chiuso la gara al sedicesimo posto nella classifica assoluta.

“È la prima volta che i la “Danza e Ginnastica Kodokan” raggiunge un risultato di così prestigio, sottolineano dalla società. Soddisfazione immensa, aggiungono, e tanta commozione al momento dell’inno italiano. Si raccolgono i frutti di tanto lavoro, dedizione e sacrificio”.