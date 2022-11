Vitamina D: se fai attività fisica è indispensabile

Ami il fitness e in generale fare attività sportiva? Allora saprai quanto è importante l’alimentazione. Mangiare bene aiuta ad essere sani e aiuta ancora di più chi pratica sport, anche perché un’alimentazione corretta garantisce anche la possibilità di evitare infortuni. Ci sono diversi alimenti consigliati dagli esperti, ma ci sono elementi che più di ogni altro possono essere utili. Uno di questi è la vitamina D.

Cos’è la vitamina D

Di cosa si tratta? Parliamo di un gruppo di pro-ormoni liposolubili. Per l’organismo la fonte principale per assumerla è la radiazione solare. Ma ricorda: anche la dieta è fondamentale.

Ma ahimè, pochi prodotti sono ricchi di questa vitamina. Potete trovarla, ad esempio, nell‘olio di fegato di merluzzo, poi ci sono altri pesci grassi che la contengono come salmone e aringa. E poi ancora l’uovo, la carne rossa, il fegato e le verdure verdi.

La vitamina D è importante per prevenire l’osteoporosi ed in generale buona per le ossa. Essa aiuta ad assorbire calcio e fosforo. Basta già questo per farti capire quanto sia indispensabile assumerla trascorrendo delle giornate all’aria aperta o mangiando gli alimenti giusti. Se poi pratichi attività fisica allora fai ancora più attenzione.

Fai fitness? Ami lo sport: ecco quello che non dorai mai dimenticare

Perché è importante per gli sportivi

Gli sportivi che non assumono abbastanza vitamina D, secondo recenti studi, possono andare incontro ad un serio rischio di incappare in una frattura da stress. Sono soprattutto gli atleti ad avere questo problema, ma la vitamina D ci viene in soccorso perché ci aiuta a prevenire infortuni.

Prendi molto sole, consuma alimenti fortificanti, assumi integratori. La vitamina non sarà mai abbastanza. Se fai quotidianamente sport questa è un’indicazione fondamentale. Pensa che solo l’1% della popolazione è colpito da fratture da stress. La percentuale sale al 20% negli atleti. 1 su 5 nella sua carriera rischia di subirle

Ora, però, sai anche il modo per prevenirla: assumi più vitamina D.

Se fai attività sportiva dovrai assolutamente assumere la vitamina D

Il fabbisogno di vitamina D

Come abbiamo detto l’assenza di vitamina D crea problemi anche alle ossa. Le analisi del sangue vi potranno dire se necessitate o no di di assumerla. La deficienza provoca una ridotta minaralizzazione ossea e danni allo scheletro che possono portare anche a diverse malattie. Anche i denti sono più deboli e vulnerabili alle carie.

E se c’è vitamina d in eccesso? In questo caso avvertirai un aumento della minzione (avvertirai più spesso la necessità di far la pipì) e della sete. Questi i primi sintomi. Ma non solo. Col tempo possono arrivare vomito, diarrea e spasmi muscolari.

Ricorda anche di avere comportamenti adeguati. Considerato che la vitamina D arriva soprattutto dall’esposizione ai raggi solari, vestirsi troppo coperto o utilizzare protezioni troppo elevate in estate non è certo ideale.

Inoltre devi fare attenzione anche ai comportamenti altrimenti corri il serio rischio che la vitamina venga dispersa. L’abuso di alcol o il consumo di droga, ad esempio, sono comportamenti poco sani che limitano la vitamina D. Anche l’utilizzo di farmci può farci perdere questa importante risorsa per il nostro organismo.