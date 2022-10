Nasceva oggi Jeremiah Stamler, insieme ad Ancel Keys studiò la Dieta Mediterranea

Nasceva oggi il Professore Emerito Jeremiah Stamler. Una figura legata a doppio filo al Cilento e in particolare a Pioppi. E’ stato infatti colui che, insieme ad Ancel Keys, ha effettuato e approfondito gli studi sulla Dieta Mediterranea.

Ecco chi era il professore Jeremiah Stamler, era considerato il padre della Dieta Mediterranea insieme ad Ancel Keys

Jeremiah Stamler era nato a New York nel 1919. Fin dal 1943 aveva iniziato l’attività di ricerca nel cardiovascolare. Conobbe Ancel Keys nel 1962, quando si recò a Città del Messico, per partecipare a un’edizione del “World Congress of Cardiology”.

Con lui entrò in un comitato di ricerca della ”World Heart Federation” e quattro anni più tardi, a Nuova Delhi, i due furono componenti un consiglio sull’epidemiologia e la prevenzione. Ha frequentato spesso Pioppi, località dove giunse per la prima volta nel 1966.

Il suo impegno come attivista politico

Alla sua carriera scientifica, Stamler ha affiancato un lungo impegno come attivista politico nel campo della lotta per i diritti civili, in particolare in favore delle libertà civili delle comunità afroamericane, incappando anche nei sospetti e nelle accuse del Commissione per le attività antiamericane (HUAC) che nel 1968 lo perseguì per via giudiziaria.

Stamler oppose una strenua resistenza, guadagnandosi il sostegno di un vasto e qualificato movimento d’opinione, in un celebre caso davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, noto come «Stamler contro Willis».

Dopo anni di azioni legali e civili, in cui la sua libertà civile e il suo impiego accademico furono in bilico, Stamler riuscì a vincere, conservando anche la sua posizione accademica, mentre, a detta di molti, fu proprio il discredito che il caso aveva gettato sulla Commissione per le attività antiamericane a determinarne lo scioglimento, decretato dal governo degli Stati Uniti nel 1975.

Il legame con il Cilento

A Stamler si deve la dimostrazione della correlazione tra bassa diffusione di patologie cardiovascolari e un corretto regime alimentare. Studi che condivise proprio insieme ad Ancel Keys. Nel Cilento Stamler aveva ancora tante amicizie e legami