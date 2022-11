Maria Marotta: appuntamento sabato su La7 con il direttore di gara cilentano

Sarà Maria Marotta della sezione arbitrale “Massimo Impieri” di Sapri a dirigere l’atto che assegnerà la Supercoppa di calcio Femminile. Il direttore di gara cilentano, infatti, scenderà in campo, alle ore 14:30, sabato a Parma per l’intreccio tra la Roma di mister Spugna e la Juventus di coach Montemurro. Per la Marotta si tratta di un ritorno in Supercoppa visto che aveva già arbitrato la finale del 2021, vinta in quella circostanza a Chiavari dalla Juventus sulla Fiorentina. A supportare il direttore di gara ci saranno le assistenti saranno Veronica Martinelli di Seregno e Veronica Vettorel di Latina mentre il quarto ufficiale sarà Anna Frazza di Schio. La gara dell’Ennio Tardini andrà in diretta in chiaro su La7 oltre che sulla piattaforma TimVision.

Ancora un impegno di prestigio per Maria Marotta

Continuano gli impegni di spessore dunque per il fischietto originario di San Giovanni a Piro reduce dalle prestazioni nella Coppa Libertadores, massima competizione di calcio femminile per club organizzata dalla CONMEBOL in Ecuador.

Il direttore di gara era è stata designata, nei mesi scorsi, per arbitrare la manifestazione sudamericana che disputata nel mese di ottobre. L’arbitro classe ’84 nei giorni passati era scesa in campo come IV ufficiale di gara per il sentito match del gruppo B tra le uruguagie del Defensor Sporting e le argentine del Boca Junior vincenti dopo una gara combattuta ai rigori.

La Marotta poi ha diretto la sfida valida, sempre per il gruppo B, tra il Defensor Sporting e le brasiliane del Ferroviaria e la semifinale della Coppa Libertadores femminile tra Deportivo Cali (Colombia) e Boca Junior (Argentina), in programma presso lo stadio Rodrigo Paz Delgado.

La carriera della Marotta

Maria Marotta ha diretto la sua prima gara nel 2001, nella categoria Esordienti. Dopo tanta gavetta arriva, nel 2012, l’importante esordio nella Serie D maschile. Il bagno internazionale, per la classe 1984, giunge, invece, il 20 settembre 2016. La cilentana dirige la gara valida per le qualificazioni agli Europei femminili, del 2017, tra Bielorussia e Slovenia. Nel giugno 2018 la Marotta viene designata per la finale scudetto di D Pro Patria-Vibonese, mentre nel luglio seguente arriva la promozione in Serie C. Il debutto in terza serie risale al 23 settembre nel match Virtus Verona-Monza.

Nel maggio del 2018, invece, la Marotta venne designata come quarto ufficiale, prima donna della storia, della quaterna arbitrale di Serie B nel match tra Brescia e Benevento. Nel maggio 2021, invece, era stata designata per dirigere la sfida di Serie B tra Reggina e Frosinone. Il direttore di gara Uefa e Fifa dal 2016, è divenuta cosi la prima donna nella storia ad arbitrare una gara del campionato cadetto.