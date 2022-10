Oroscopo 21 ottobre, leoncini e leoncine non fate programmi per il weekend…consultate le stelle!

Cosa prevedono le stelle per il weekend? Intanto scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri per domani, venerdì 21 ottobre. Pare che ci sia qualche congiunzione astrale per la quale i nati sotto il segno dell’Ariete avranno qualche battibecco con i leoncini.

Intanto vi proponiamo anche l’oroscopo di ieri e come dice l’astrologo più famoso d’Italia, Paolo Fox: «non credete, ma verificate».

Oroscopo 21 ottobre 2022:

Ariete

Puoi relazionarti bene con tutti quelli che incontri oggi. Ma questo non significa che possano essere una coppia perfetta per te.

Toro

La relazione tra te e il tuo partner sarà un grande successo in materia di amore e affari. Hai alcune piccole differenze con il tuo partner ma puoi andare d’accordo.

Gemelli

Le stelle dicono che oggi gli studenti faranno del bene negli esami. Potresti incontrare qualcuno che ti impressiona avere un determinato scopo.

Cancro

Le influenze planetarie inviano impulsi di energia piuttosto improvvisi alla tua vita amorosa. Il tuo partner potrebbe essere più aggressivo del normale e sei a rischio.

Leone

Le tue capacità immaginative possono aiutarti a perseguire il tuo obiettivo. I tuoi progressi saranno importanti poiché ti concentri sui bisogni umanitari.

Vergine

Oggi segna l’inizio di un nuovo periodo di comprensione e adattamento tra te e il tuo partner. Tutte le problematiche della relazione saranno più complesse da affrontare , ma questo renderà te più forte ed il rapporto più duraturo.

Bilancia

È giunto il momento di sederti con il tuo partner e ti stai dando fastidio ultimamente. Questi possono riguardare i tuoi sentimenti e la profondità del tuo impegno verso l’altro.

Scorpione

La tua famiglia e i tuoi cari hanno bisogno della tua attenzione. Trascorri un po ‘di tempo con loro. È un buon momento per fare piani di viaggio.

Sagittario

Oggi ricevi anche un regalo da una fonte inaspettata. Tutto sommato la giornata sarà piuttosto movimentata.

Capricorno

Sarai in grado di cancellare i tuoi vecchi debiti e obbligazioni ora. Puoi aiutare qualcuno vicino a te in virtù del tuo pensiero rapido.

Acquario

Lo stress ha rafforzato la tua relazione e hai spinto tutto allo scoperto. È probabile che i tuoi sforzi accadano.

Pesci

Se riesci a diventare un pò più piccolo, la situazione può essere risolta più velocemente che mai, mentre la storia passata potrebbe essere ripetuta a intervalli regolari.