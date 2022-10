Oroscopo 20 ottobre, Ariete e Toro bene in amore. Problemi per un segno di fuoco

Oroscopo del 20 ottobre 2022:

Cosa riserveranno le stelle per giovedì? Per i nati sotto il segno dell’Ariete, per esempio, una decisione importante riguardante i sentimenti, per i Toro, decisioni di lavoro all’orizzonte. Intanto vediamo cosa è successo ieri (leggi qui).

Ariete

Siete sicuramente in bilico tra una decisione riguardante i vostri sentimenti e l’opportunità professionale in questo giovedì. Non dovete prendere troppo alla lettera le definizioni che ascoltate in giro, dovreste crearvi un vostro spazio.

Toro

Dovete semplicemente cercare la vostra dimensione migliore, nella quale vi sentite sereni e liberi di esprimervi. Anche se verranno fuori dei piccoli problemi, dovrete prenderli con estrema serenità e calma, poiché potete risolverli senza dover ricorrere a chissà quale stratagemmi.

Gemelli

Siate concreti e più realistici : dovrete affronatre in giornata situazioni importanti e Mercurio non sembra ben disposto a farvi da balia per rendervi brillanti.

Cancro

Attenzione nel traffico soprattutto valuta le manovre anche impreviste delle altre vetture e mezzi di trasporto. Sarai impaziente, criticone, intollerante.

Leone

Non risparmiatevi, avete sicuramente tutte le capacità per portare a termine qualsiasi lavoro, compito o responsabilità che vi siete prefissi.

Vergine

Il volto di una persona amica brillerà oggi per voi. Le vostre abitudini potrebbero essere stravolte, con simpatia, da persone amiche che cercano di risollevarvi da un morale non certo alle stelle.

Bilancia

È normale che piano piano, anche le situazioni più intense subiscano un calo fisiologico, dunque non dovrete più avere i ritmi che avevate fino a ieri.

Scorpione

Puoi incontrarti con vecchi amici o potresti essere improvvisamente visitato da uno di loro. Oggi aiuterai anche uno o più dei tuoi amici.

Sagittario

Dopo essere stati messi all’angolo per un lungo periodo, uno sprazzo di energia proveniente dai pianeti ora può riempirti di fiducia.

Capricorno

Si prevede che oggi sarai circondato da amici e parenti. Il tempo felice è dietro l’angolo. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura della tua salute.

Acquario

Provate anche a chiarire a voi stessi quanto tempo avete sprecato nel cercare soluzioni comode agli altri e non a voi.

Pesci

L’imprudenza bussa forte alle vostre porte e non è il caso di aprirle. Oggi avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltremisura.