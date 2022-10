Agropoli: con l’autunno stop alle Ztl

Arriva l’autunno e come di consueto sono state disattivate alcune ZTL ad Agropoli. In particolare si tratta di quella con accesso su via Flavio Gioia, interessando via Mazzini e piazza delle Mercanzie e l’altra con accesso su via Pisacane, con coinvolgimento di via Granatelle.

Le stesse torneranno attive come da tradizione nel periodo da aprile a settembre.

Ztl ad Agropoli: la scelta

La scelta di disattivare le due Ztl ad Agropoli, benché promossa come una novità, in realtà è stata già attuata dalle amministrazioni negli scorsi anni e dal comando di polizia municipale.

Una decisione preso al fine di agevolare, nei periodi di bassa stagione, le attività commerciali presenti nel raggio di azione delle aree in cui il transito dei veicoli è videocontrollato. Proprio i titolari di alcune attività nei giorni scorsi avevano sollecitato il Comune ad intervenire per rimuovere le zone pedonali.

I prossimi interventi

Da palazzo di città assicurano che ci saranno interventi anche per gli altri varchi di via Carmine Rossi e via Tenente G. Landolfi.

Da tempo, infatti, anche i residenti del centro storico, i titolari di attività e i parroci lamentano disagi dovuti alle zone a traffico limitato. Per questo l’Ente sta valutando le azioni da intraprendere.