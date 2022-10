Presto ad Ascea il Museo del Mare

Ascea avrà il Museo del Mare. Si è concluso, infatti, l’iter progettuale che porterà alla realizzazione di un importante polo culturale. Lo scorsa anno l’Ente, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo ottenne fondi per quasi 134mila euro da parte della Regione Campania per avviare le opere. A ciò si aggiungono ulteriori risorse comunali che permetteranno di realizzare il museo presso la scuola di Ascea Marina.

Il progetto del Museo del Mare ad Ascea

L’iter per il nascente Museo del Mare era partito un paio d’anni fa. L’amministrazione comunale lanciò la proposta di un museo per promuovere le risorse storico-archeologiche e naturalistiche del territorio “le cui vicende storiche sono profondamente legate alle rotte della navigazione arcaica”.

Già allora il Comune aveva individuato un locale dove installare l’esposizione. Si tratta di due stanze del primo piano dell’edificio della scuola primaria, e di tutti i locali siti al secondo piano del plesso sito nei pressi di Piazza Europa.

Lo scorso anno l’Ente ha affidato l’incarico per la redazione del progetto non solo del museo ma anche di installazioni ad esso connesse da posizionare in diverse zone di Ascea Marina.

L’amministrazione l’ha poi candidato a finanziamento. Con l’arrivo dei fondi e completato l’iter progettuale, si potranno avviare gara d’appalto e lavori per il Museo del Mare di Ascea.