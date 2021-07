Museo del mare: arrivano i fondi per Ascea

ASCEA. «Con decreto dirigenziale Regione Campania è stato finanziato il Museo del Mare e della navigazione per un importo di € 133.928,28. Con fondi comunali aggiuntivi si faranno le opere strutturali necessarie per l’ubicazione del Museo presso la scuola di Ascea Marina».

Così Pietro D’Angiolillo, sindaco di Ascea, ha annunciato il finanziamento assegnato al Comune cilentano per realizzare l’opera.

Museo del Mare: l’iter

L’iter per il nascente Museo del Mare era partito un paio d’anni fa. L’amministrazione comunale lanciò la proposta di un museo per promuovere le risorse storico-archeologiche e naturalistiche del territorio “le cui vicende storiche sono profondamente legate alle rotte della navigazione arcaica”.

I locali

Già allora il Comune aveva individuato un locale dove installare l’esposizione. Si tratta di due stanze del primo piano dell’edificio della scuola primaria, e di tutti i locali siti al secondo piano del plesso sito nei pressi di Piazza Europa.

Lo scorso anno l’Ente ha affidato l’incarico per la redazione del progetto non solo del museo ma anche di installazioni ad esso connesse da posizionare in diverse zone di Ascea Marina.

L’amministrazione l’ha poi candidato a finanziamento. Con l’arrivo dei fondi, una volta esaurita la procedura burocratica, si potranno avviare gara d’appalto e lavori.